Forbes узнал об отказе биржи считать прозрачной продажу акций «Газпрома»

После продажи «дочкой» «Газпрома» 3,59% его акций компания объявила об увеличении free-float до 49,61%. Однако Московская биржа оставила оценки доли акций «Газпрома» в свободном обращении на уровне 46%

Московская биржа отказалась считать перешедшими в свободное обращение квазиказначейские акции «Газпрома», проданные в ноябре 2019 года его дочерней компанией «Газпром газораспределение», сообщает Forbes. После завершения продажи бумаг «Газпром» 22 ноября объявил об увеличении доли акций компании, находящихся в свободном обращении (free-float) до 49,61% уставного капитала, однако на сайте Московской биржи оценка free-float осталась на уровне 46%.

Источники Forbes сообщили, что свое решение биржа приняла в соответствии с рекомендацией индексного комитета, который еще в ноябре 2019 года предложил не учитывать проданный «Газпром газораспределение» пакет из 3,59% акций материнской компании при расчете free-float.

«Большинство членов индексного комитета в ноябре посчитали, что нет ясности, кому перешел этот пакет. И значит нет оснований считать, что он находится в свободном обращении», — пояснил Forbes председатель индексного комитета Илья Питерский.

По его словам, у членов комитета нет понимания, кто именно стал владельцем пакета, и нет уверенности в том, что это не тот же инвестор, который в июле выкупил 2,93% акций «Газпрома» у двух других его «дочек».

«Интересы миноритариев для биржи важнее. И потому приходится временно считать 6,5% проданных акций не free-float. Если поступит информация, что акции действительно в свободном обращении, то Мосбиржа это признает», — пояснил Forbes один из источников. «Биржа сказала свое «фи», и я их прекрасно понимаю — сделку нельзя назвать полностью прозрачной», — добавил управляющий одной из крупных УК.