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«Газпром нефть» попросила ускорить принятие закона о сервисных рисках

Соглашение позволит увеличить привлекательность зарубежных инвесторов для проектов добычи нефти, компания хочет их скорейшего принятия. По данным «Коммерсанта», проект вряд ли согласуют до следующего года
Газпром нефть SIBN ₽471,35 -0,82% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

«Газпром нефть» попросила обеспечить «ускоренную законодательную поддержку» проекту о сервисных рисках (ССР) для его вступления в силу со следующего года, соответствующее письмо глава компании Александр Дюков направил вице-премьеру Александру Новаку, пишет «Коммерсантъ».

Дюков рассказал об июльском поручении премьера Михаила Мишустина Минфину внести соответствующий законопроект в правительство в ноябре, в Госдуму — в марте следующего года.

В компании намерены получить возможность привлекать инвесторов в проекты по добыче нефти по двум новым типам соглашений — об управлении финансированием и сервисных рисках. Это, считают в «Газпром нефти», «особенно актуально в условиях усиливающегося санкционного давления». Соглашения позволяют настраивать доли сторон в расходах и доходах проектов добычи без передачи зарубежному инвестору доли в месторождении. В компании уверены, что такой механизм позволит исключить сложные процедуры входа и выхода капитала, привычные для совместных предприятий.

Сейчас четкие правила по налогообложению новых форм совместного инвестирования отсутствуют, это фактически создает преграду для их использования, снижая привлекательность для инвесторов, пояснил «Коммерсанту» знакомый с обсуждением источник. Он указал, что речь идет не о каких-либо преференциях и льготах, а о регулировании новых хозяйственных операций в Налоговом кодексе. Другой собеседник издания рассказал, что правительство внесет проект в Думу в скором времени, но документ вряд ли успеют согласовать до конца этого года.

«Газпром нефть» также просит ускорить принятие закона о налоговом кредите для постройки транспортной инфраструктуры на Ямале — для Бованенковского и Харасавэйского месторождений.

В Минфине газете сообщили, что проект о «налоговом кредите» внесли в «правительство в установленные сроки», а также подготовлен законопроект по порядку обложения налогом на прибыль операций в рамках ССР и НДС. Срок внесения этого документа в ведомстве не назвали.

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С просьбой доработать налоговые параметры доходов по соглашениям о сервисных рисках «Газпром нефть» обращалась к Новаку еще в июне. В компании указали, что соглашения могут позволить инвесторам из «дружественных» стран участвовать в нефтегазовых проектах в России без угрозы вторичных санкций. В компании тогда подчеркнули, что, если до конца весенней сессии Госдумы предложенные «Газпром нефтью» изменения в Налоговый кодекс не будут одобрены правительством, ССР утратит инвестиционную привлекательность.

«Газпром нефть», как и другие крупнейшие российские нефтяные компании, попала под санкции ЕС в середине марта. Сделки и транзакции с ними в юрисдикции Евросоюза запрещены в связи с тем, что эти структуры контролируются государством.


«Газпром нефть» попросила ускорить принятие закона о сервисных рисках
«Газпром нефть» попросила ускорить принятие закона о сервисных рисках

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Газпром Александр Новак Газпром нефть добыча нефти Александр Дюков
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