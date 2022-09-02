«Коммерсантъ» узнал о претенденте на долю Shell в СП с «Газпром нефтью»

По данным газеты, на 50-процентную долю Shell в «Салым Петролеум Девелопмент» претендует компания Wellnord с российско-венгерским участием. Сумма сделки может составить €150 млн

Фото: Wang Yunlong / Zuma / ТАСС

Судоходная компания Wellnord претендует на 50-процентную долю Shell в СП с «Газпром нефтью» «Салым Петролеум Девелопмент» (Salym Petroleum Development — SPD), рассказали источники «Коммерсанта», знакомые с предложением компании.

По их словам, Wellnord готова выкупить долю за €150 млн. Бенефициары компании неизвестны, но два источника газеты в нефтяной отрасли утверждают, что это компания с российско-венгерским участием. Сделка обсуждалась с властями России, которые в условиях санкций заинтересованы в демонстрации интереса иностранных инвесторов к российским активам, утверждает один из собеседников «Коммерсанта».

Wellnord зарегистрирована в ОАЭ. Согласно данным на сайте компании, она управляет флотом сравнительно небольших нефтяных и химических танкеров дедвейтом до 13 тыс. т, в том числе и ледового класса, которые «используются крупной нефтекомпанией». В качестве регионов работы указаны Черное и Каспийское моря. В российском секторе Каспия нефть добывает ЛУКОЙЛ.

SPD было создано в 1996 году и владеет шестью лицензиями на месторождения Салымской группы (запасы нефти — 140 млн т). Shell принадлежит 50% в СП с «Газпром нефтью».

В конце февраля Shell объявила о планах выйти из совместных предприятий с «Газпромом» и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». По данным «Коммерсанта», компания пыталась продать свой пакет в SPD, однако победитель тендера объявлен так и не был. «Газпром нефть» имеет преимущественное право выкупа доли у Shell, однако такая сделка запрещена санкциями ЕС против российской нефтекомпании.

Помимо доли в SPD крупнейший актив Shell в России — 27,5% в проекте «Сахалин-2». В конце июня президент Владимир Путин в ответ на «действия недружественных стран» подписал указ о специальных мерах, согласно которому все права и обязанности прежнего оператора «Сахалина-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — переходят новому, созданному правительством. Акционерам предложили получить равнозначную долю в новом операторе, однако Shell отказалась от предложения.

