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Бизнес ,  
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Верфь «Звезда» получит 22 млрд руб. субсидий на строительство газовозов
Предполагается, что с помощью этих денег «Звезда» построит 15 СПГ-танкеров для НОВАТЭКа, причем последние пять должны быть полностью сделаны в России. В случае успеха верфь может получить еще один «очень крупный заказ»
НОВАТЭК NVTK ₽1 245,6 -0,26% Купить
Рабочие на судоверфи «Звезда» (Фото: Андрей Станавов / РИА Новости)

Правительство утвердило правила бюджетных субсидий для судоверфи «Звезда» на строительство 15 СПГ-танкеров для проектов НОВАТЭКа. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина, подписанное Дмитрием Медведевым 4 декабря.

Согласно документу, «Звезда» в ближайшие три года получит 22 млрд руб. Субсидия, поясняет газета, позволит судоверфи освоить создание газовозов, которые никогда не создавались в России, а НОВАТЭК сможет закупать суда для своих проектов по рыночной цене. Предельный размер субсидии для необходимых НОВАТЭКу газовозов Arc7 составляет 20% от стоимости, а для строительства трех танкеров-продуктовозов класса MR — 25%.

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При этом в постановлении правительства перечислены «довольно жесткие требования» к «Звезде» по повышению локализации газовозов. Если для первых пяти судов разрешено, среди прочего, выполнить за рубежом (технологический партнер верфи — южнокорейская Samsung Heavy Industries) работы по резке стали, изготовлению плоскостных и криволинейных секций и монтажу трубопроводных систем, то последние пять СПГ-танкеров должны быть полностью построены в России.

Кроме того, правительство может потребовать вернуть субсидию в случае срыва срока сдачи СПГ-танкера по вине «Звезды». Тем не менее, на «Звезде» газете сообщили, что принимали участие в разработке постановления кабмина и что утвержденные меры ее устраивают.

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Знакомый с планами НОВАТЭКа источник «Коммерсанта» добавил, что в случае, если «Звезда» действительно сможет самостоятельно строить газовозы к 2025 году, верфь может получить заказ еще на 35 штук: НОВАТЭК к 2030 году хочет иметь 67 Arc7 для обслуживания своих проектов.

Автор: Артём Губенко
Теги: «Звезда», субсидии, танкер
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