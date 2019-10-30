«Газпром» попросил исключений для судов под иностранным флагом в Арктике

«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать суда под иностранным флагом на шельфе Арктики, если не будет российских аналогов. Запрет на такие суда был введен с начала 2019 года для поддержки российского судостроения

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«Газпром» попросил Минэнерго определить случаи, когда в Арктике для проведения определенных технических операций можно использовать суда под иностранными флагами в отсутствие российских аналогов. Об этом говорится в письме, которое 13 сентября зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов направил замминистра энергетики Павлу Сорокину. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

С 1 января 2019 года в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ), запрещающие использовать суда под иностранным флагом для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути, в том числе нефти, газа и угля, а также вести каботаж. Они были разработаны для поддержки российского судостроения Минпромторгом.

Зампред правления «Газпрома» также предложил определить условия использования иностранных судов, ввезенных по специальной таможенной процедуре для работы на континентальном шельфе за пределами 12-мильной зоны и в территориальных водах России. Совещание по этому вопросу при участии «Газпрома» и ряда профильных ведомств прошло в Минэнерго 16 октября, следует из материалов, приложенных к письму Маркелова.

Источник РБК в Минэнерго подтвердил факт проведения совещания по предложениям «Газпрома». По его словам, конкретных решений на нем не приняли, так как ведомство не уполномочено определять правила судоходства в Арктике. После этого компания обратилась со своей просьбой в Минтранс, сказал собеседник РБК.

«Минтранс не выступал с инициативой по разрешению «Газпрому» использовать суда под иностранным флагом в Арктике», — сообщил РБК представитель ведомства. Но Минтранс подготовил законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, которые предполагают, что правительство получит полномочия по определению порядка привлечения судов под иностранным флагом в случае отсутствия таковых под российским, в том числе на виды работ, о которых говорит «Газпром», добавил представитель Минтранса. Эти изменения Госдума планирует принять уже в осеннюю сессию.