Samsung создаст челночные танкеры вместе со «Звездой»

Корейская компания предоставит судоверфи базовый и детальный проекты будущих судов, окажет содействие конструкторам при проектировании танкеров-челноков, а также обучит персонал

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Судостроительный комплекс «Звезда» и корейская Samsung Heavy Industries подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства челночных танкеров. Об этом говорится в материалах «Роснефти», подготовленных в рамках Восточного экономического форума к визиту президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на судоверфь. «Роснефть» входит в консорциум инвесторов «Звезды».

Челночные танкеры планируется строить дедвейтом (сумма масс груза, перевозимого топлива, самого судна и пр. — РБК) от 42 тыс. до 120 тыс. т.

Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков. Кроме того, корейская компания будет технически поддерживать управление, контроль качества проведения строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования, а также обучит российский персонал на своей верфи.

Компании в рамках форума заключили еще один контракт, согласно которому газовозы для «Арктик СПГ-2» будет проектировать Samsung Heavy Industries. Они будут строиться на судоверфи «Звезда» и отвечать всем требованиям российского законодательства, что позволит признать газовозы полностью российскими. Как отмечается в сообщении, это будет первое в истории строительство судов такого типа на российской судоверфи. Конструкция позволит газовозам преодолевать лед толщиной до 2,1 м.