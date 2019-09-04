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АФК Система ₽16 (+37,59%) прогноз Промсвязьбанк к 10.07.20 Купить
ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
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Samsung создаст челночные танкеры вместе со «Звездой»
Корейская компания предоставит судоверфи базовый и детальный проекты будущих судов, окажет содействие конструкторам при проектировании танкеров-челноков, а также обучит персонал
Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Судостроительный комплекс «Звезда» и корейская Samsung Heavy Industries подписали соглашение о создании совместного предприятия для строительства челночных танкеров. Об этом говорится в материалах «Роснефти», подготовленных в рамках Восточного экономического форума к визиту президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди на судоверфь. «Роснефть» входит в консорциум инвесторов «Звезды».

Челночные танкеры планируется строить дедвейтом (сумма масс груза, перевозимого топлива, самого судна и пр. — РБК) от 42 тыс. до 120 тыс. т.

Samsung в рамках соглашения предоставит судоверфи технические спецификации и документацию базового и детального проекта судов, а также поможет с разработкой рабочей конструкторской документации танкеров-челноков. Кроме того, корейская компания будет технически поддерживать управление, контроль качества проведения строительных и монтажных работ, закупок материалов и оборудования, а также обучит российский персонал на своей верфи.

Бизнес
Суперверфь «Звезда» в третий раз расторгла контракты с подрядчиком

Компании в рамках форума заключили еще один контракт, согласно которому газовозы для «Арктик СПГ-2» будет проектировать Samsung Heavy Industries. Они будут строиться на судоверфи «Звезда» и отвечать всем требованиям российского законодательства, что позволит признать газовозы полностью российскими. Как отмечается в сообщении, это будет первое в истории строительство судов такого типа на российской судоверфи. Конструкция позволит газовозам преодолевать лед толщиной до 2,1 м.

В прошлом году НОВАТЭК зарезервировала производственные мощности «Звезды» на серию судов-газовозов для «Арктик СПГ-2». Профинансирует проект ВЭБ, который предоставит компании на эти цели заем примерно на $5 млрд (стоимость одного судна составляет около $330 млн). В апреле этого года судоверфь заключила контракт с «Совкомфлотом» на строительство пилотного арктического судна-газовоза.

Автор: Анна Трунина
Теги: Samsung Heavy Industries, верфь «Звезда», совместное предприятие
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