«Газпром нефть» первой подписала соглашение о заморозке цен на бензин

«Газпром нефть» первой сообщила о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС России о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня 2018 года

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

«Газпром нефть» в субботу, 10 ноября, подтвердила подписание соглашения с Министерством энергетики и ФАС России по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Компания в полном объеме выполняет договоренности с правительством России и заинтересована в дальнейшем развитии российского топливного рынка», — сообщил представитель «Газпром нефти».

Позднее о подписании соглашения сообщил «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова. «Мы подписали соглашение и в полной мере выполняем его условия», — приводит ТАСС слова представителя компании.

​Крупнейшие нефтяные компании — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» — должны были еще 7 ноября подписать с правительством соглашение о заморозке цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте на уровне начала июня 2018 года. Как писал РБК со ссылкой на источники, по состоянию на вечер пятницы, 9 ноября, ни одна из компаний соглашение не подписала.

В случае уклонения компаний от подписания соглашений или нарушения обязательств Минэнерго и ФАС должны до 9 ноября внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, говорилось в протоколе совещания и у вице-премьера Дмитрия Козака.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября заявил о необходимости подписать эти соглашения, пригрозив в противном случае введением «запретительных пошлин», которые могут обойтись нефтяным компаниям в 420 млрд руб. в год.