Экс-президент FESCO перешел в одну из крупнейших контейнерных компаний

Александр Исурин стал первым заместителем Александра Кахидзе в компании «Логопер», одном из крупнейших операторов контейнеров. Собственный бизнес — Logistics Masters — топ-менеджер продал казахстанскому Smartlog

Александр Исурин (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Бывший топ-менеджер FESCO и «Трансконтейнера» Александр Исурин назначен первым заместителем гендиректора логистической компании «Логопер», рассказали РБК источники на логистическом рынке и в самой компании. Исурин вступил в должность 1 февраля 2025 года.

Александр Исурин родился в 1976 году в Риге. Карьеру начал в латвийском представительстве одной из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk. Прошел профессиональное обучение в студенческой школе Maersk в Копенгагене по специальности «организация и управление водными и мультимодальными перевозками», которую закончил в 1998 году. В 2001 году окончил экономический факультет Балтийского русского института (теперь — Балтийская международная академия) в Риге по специальности «управление предприятием». В 2001 году перешел к конкурентам Maersk — в компанию Mediterranean Shipping Company, в 2005 году возглавил ее представительство в России и странах Центральной Азии и переехал в Санкт-Петербург. В 2014 году вошел в правление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; главный актив группы FESCO), работал в группе на разных руководящих позициях. В 2016 году вошел в совет директоров ДВМП, стал председателем правления и президентом компании. В марте 2020 года стал президентом ПАО «Трансконтейнер», которое в конце 2019 года вошло в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева. Покинул компанию в октябре 2022 года.

Контейнерный оператор «Логопер» входит в группу «Фининвест» бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе, одного из крупнейших в России игроков в области контейнерной логистики. В группу также входят морской контейнерный перевозчик Panda Express Line и операторы сухопутных контейнерных терминалов (построенных и строящихся) в разных регионах России: Подмосковье, Свердловской области, Хабаровском, Пермском, Красноярском краях. Общий объем инвестиций в 11 транспортно-логистических центров на 5,65 млн TEU оценивается в 120 млрд руб.

По данным базы СПАРК, выручка «Логопера» за последние годы выросла с 3,9 млрд руб. в 2019-м до 33,8 млрд руб. в 2023-м. В 2022 году компания получила 1,45 млрд руб. чистой прибыли. По итогам 2023 года чистая прибыль упала до 8,9 млн руб. Данные за 2024 год не раскрывались. Должность гендиректора «Логопера» занимает сам Кахидзе.

В «Фининвесте» не ответили на вопросы РБК на момент публикации.

Бизнес за рубежом

В феврале 2023 года Исурин создал в Дубае компанию Logistics Masters, говорится на странице топ-менеджера в LinkedIn. По данным дубайского реестра компаний, транспортная компания Logistics Masters зарегистрирована на территории Дубайского мультитоварного центра, в комплексе небоскребов Jumeirah Lakes Towers. Собственники компании в реестре не раскрываются.

На русскоязычном сайте компании сказано, что у нее есть представительства в Москве, Владивостоке и Шанхае. Компания занимается мультимодальными перевозками, оказывает услуги по таможенному оформлению, страхованию грузов, агентированию судов. В России зарегистрировано только одно юридическое лицо с названием «Лоджистикс Мастерс»: в Москве, на ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 28. Ее возглавляет Алексей Эмануилов, который руководил ООО «Феско интегрированный транспорт» (дочерняя структура ПАО «ДВМП») в 2018–2020 годах, когда президентом ДВМП был Исурин.

Александр Исурин не стал комментировать свое назначение в «Логопере», но рассказал, что продал свою долю в Logistics Masters осенью прошлого года: «С 17 сентября 2024 года 70% компании принадлежит компании Smartlog. Остальную часть контролирует ключевой менеджмент компании». Топ-менеджер подчеркнул, что Logistics Masters не аффилирована с компаниями группы «Фининвест». «Logistics Masters оперирует на рынке полностью самостоятельно и исключительно на рыночных условиях со всеми контрагентами», — говорит он. Источник РБК, знакомый с Александром Исуриным, также сказал, что топ-менеджер продал свой бизнес в ОАЭ, так как это было «обязательным условием его трудоустройства в «Логопер».

По данным СПАРК, с 18 сентября 2024 года 70% российского ООО «Лоджистикс Мастерс» принадлежит казахстанскому товариществу с ограниченной ответственностью Smartlog, зарегистрированному в Астане. Остальные 30% находятся в собственности Дмитрия Глотова. Действующий руководитель Smartlog — Кайрат Топалов. Smartlog владеет контейнерным и платформенным парком, говорится на сайте компании. Работает на маршрутах между Китаем и Европой, на коридорах Восток — Запад и Север — Юг.