Huawei стала самым дорогим производителем электроники Китая 2020 года
Компания Huawei стала самой крупной китайской компанией по производству бытовой электроники. Об этом сообщает шанхайский журнал «Хужунь» по итогам проведенного исследования.
Капитализацию Huawei оценили в 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд). По сравнению с прошлым годом стоимость компании упала на 100 млн юаней ($14,9 млн). Эксперты «Хужунь» объяснили падение санкциями США, из-за которых лидер рынка столкнулся «с большими трудностями».
Следующие три места в рейтинге журнала заняли компании-производтели смартфонов и мобильных гаджетов. Капитал Xiaomi, расположившегося на второй строчке, оценили в 434 млрд юаней ($65,6 млрд). Стоимость VIVO составила 175 млрд юаней ($26 млрд), а OPPO — 170 млрд юаней ($25,3 млрд). Замыкает пятерку лидеров производитель беспилотных аппаратов DJI с 100 млрд юаней ($14,9 млрд).
В топ-10 компаний бытовой электроники по уровню капитализации также вошли Transsion, Lenovo, Yingqu Technology, Fogcore и Edifier Technology.
По данным журнала, Huawei сейчас насчитывает 194 тыс. сотрудников в 170 странах и регионах. Ее клиентами стали более 3 млрд человек.