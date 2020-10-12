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Бизнес ,  
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Huawei стала самым дорогим производителем электроники Китая 2020 года

Ее капитализацию оценили в $163,8 млрд. При этом по сравнению с 2019 годом компания потеряла $14,9 млн. Эксперты связали это с американскими санкциями, введенными в мае прошлого года
Фото:Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Компания Huawei стала самой крупной китайской компанией по производству бытовой электроники. Об этом сообщает шанхайский журнал «Хужунь» по итогам проведенного исследования.

Капитализацию Huawei оценили в 1,1 трлн юаней ($163,8 млрд). По сравнению с прошлым годом стоимость компании упала на 100 млн юаней ($14,9 млн). Эксперты «Хужунь» объяснили падение санкциями США, из-за которых лидер рынка столкнулся «с большими трудностями».

Следующие три места в рейтинге журнала заняли компании-производтели смартфонов и мобильных гаджетов. Капитал Xiaomi, расположившегося на второй строчке, оценили в 434 млрд юаней ($65,6 млрд). Стоимость VIVO составила 175 млрд юаней ($26 млрд), а OPPO — 170 млрд юаней ($25,3 млрд). Замыкает пятерку лидеров производитель беспилотных аппаратов DJI с 100 млрд юаней ($14,9 млрд).

Huawei на фоне санкций перенесла часть американских инвестиций в Россию
Финансы
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В топ-10 компаний бытовой электроники по уровню капитализации также вошли Transsion, Lenovo, Yingqu Technology, Fogcore и Edifier Technology.

По данным журнала, Huawei сейчас насчитывает 194 тыс. сотрудников в 170 странах и регионах. Ее клиентами стали более 3 млрд человек.

США включили Huawei в черный список и ввели против нее санкции в 2019 году. Вашингтон считает компанию угрозой нацбезопасности и обвиняет ее в шпионаже за пользователями через оборудование для сетей 5G, краже технологий.

Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

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В августе 2020 года американский президент Дональд Трамп исключил отмену санкций против китайского гиганта и возвращение его на рынок США.

На фоне американских санкций Huawei перенесла часть инвестиций из Соединенных Штатов в Россию. Основатель компании Жэнь Чжэнфэй завил, что Huawei перенесла и увеличила инвестиции в Россию, расширила число российских ученых и подняла им зарплаты.

Автор
Михаил Котляр
Huawei Китай электроника
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