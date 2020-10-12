Крупнейшие банки Саудовской Аравии договорились о слиянии

NCB купит Samba за почти $15 млрд. Это станет крупнейшим слиянием в 2020 году. Активы объединенного предприятия оценивают в $220 млрд. Сделка нужна Эр-Рияду для воплощения стратегии «Видение 2030» по диверсификации экономики

Фото: Hasan Jamali / AP Photo

Крупнейший банк Саудовской Аравии National Commercial Bank (NCB) и его конкурент Samba Financial Group договорились о слиянии. Об этом сообщает Bloomberg.

NCB заплатит 28,45 риала ($7,58) за каждую акцию Samba. Сумма сделки оценивается в 55,7 млрд риалов (почти $15 млрд). Акционерам NCB будет принадлежать 67,4% акций объединенной компании, акционерам Samba — 32,6%.

Слияние саудовских банков станет крупнейшим в 2020 году. Совокупный объем активов новой финансовой группы составит $220 млрд, что сделает ее третьим кредитором в Персидском заливе. Рыночная капитализация объединенной компании составит $46 млрд — это сопоставимо с капитализацией крупнейшего игрока на региональном рынке Qatar National Bank QPSC.

По данным Bloomberg, слияние NBC и Samba является ключевым пунктом национальной программы «Видение 2030», объявленной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом в 2016 году. Она заключается в диверсификации экономики страны, снижении зависимости от рынка нефтепродуктов и развитии отрасли услуг, туризма, инфраструктуры, рекреационной сферы.