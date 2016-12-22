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Конкурсный управляющий впервые оспорил сделку экс-владельцев Urban Group
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Конкурсный управляющий впервые оспорил сделку экс-владельцев Urban Group
Бизнес, 15:20
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Конкурсный управляющий впервые оспорил сделку экс-владельцев Urban Group
Конкурсный управляющий Urban Group намерен вернуть компании участок, который ее акционеры продали сами себе по цене в десять раз ниже кадастровой стоимости. Это первый случай оспаривания сделки в деле о банкротстве застройщика
ЖК ​«Лесобережный» (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Конкурсный управляющий Urban Group Светлана Аглинишкене подала заявление в Арбитражный суд Московской области о признании недействительной одной из сделок компании, следует из сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Заявление подано в рамках банкротства одного из пяти банкротящихся юрлиц Urban Group — ООО «Хайгейт». Эта компания строила жилые комплексы «Опалиха О3» и «Лесобережный» в Подмосковье.

Управляющий просит оспорить сделку по продаже участка площадью 8,9 га в составе ЖК «Лесобережный» в Красногорском районе. В октября 2017 года застройщик продал этот участок компании «Северное» за 22,5 млн руб. При этом, согласно данным Публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость этого участка в десять раз выше — 226,86 млн руб.

По словам конкурсного управляющего, эта сделка «повлекла причинение вреда кредиторам». «Далее планируется оспаривать сделки должников с аффилированными лицами, которые повлекли за собой необоснованное выбытие из конкурсной массы имущества должников», — рассказала РБК Светлана Аглинишкене.

ООО «Северное», по данным СПАРК, на 49% принадлежит Андрею Пучкову (на момент сделки был гендиректором Urban Group), еще 51% долей в ООО — у бенефициара Urban Group Александра Долгина.

Спорный участок, по данным Росреестра, предназначен для рекреационных целей, то есть его нельзя застраивать. Здесь должен был быть зеленый массив, благодаря которому жилой проект позиционировался как «экогород».

Для Urban Group это будет первое оспаривание сделки в рамках дела о банкротстве. «Кредитор заинтересован в максимальном наполнении конкурсной массы и использует все доступные средства для возвращения активов, выведенных с нарушением требований законодательства. Поэтому вполне очевидно, что последуют новые требования об оспаривании сделок», — прогнозирует руководитель корпоративной и арбитражной практики «Качкин и Партнеры» Кирилл Саськов. Он утоняет, что во время процедуры банкротства можно признать недействительными сделки, заключенные в период до трех лет от начала процедуры банкротства. При этом оспаривать сделки может как конкурсный управляющий, так и кредиторы — подрядчики или дольщики.

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Связаться с Долгиным не удалось. По данным «Ведомостей», он находится за границей, об этом говорит и источник РБК, ранее работавший в Urban Group. Местонахождение Пучкова неизвестно, в августе Савеловский суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Компания Urban Group была одним из крупнейших застройщиков Подмосковья, но в прошлом году задержала ввод домов в эксплуатацию. В апреле 2018 года Росреестр прекратил регистрацию договоров долевого участия в жилых комплексах застройщика. Согласно аудиту Urban Group компания не закончила строительство 68 домов общей площадью 1,4 млн кв. м (площадь квартир — 812,6 тыс. кв. м).

В июне Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подал заявления о банкротстве пяти компаний Urban Group: «Ваш город» (застройщик ЖК «Видный город»), «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), «Континент проект» (ЖК «Солнечная система»), «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), «Экоквартал» (ЖК «Митино О2»). В середине июля в этих компаниях введено конкурсное производство.

Автор: Надежда Федорова.
Теги: Банкротство , Urban Group
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