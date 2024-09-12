Доходность продаж бензина Аи-95 на АЗС продержалась в минусе шесть недель

АЗС терпят убытки от продажи бензина Аи-95 в течение шести недель: в сентябре их маржинальность ушла до минус 1,57 руб. за литр, оценили аналитики. Но, в отличие от прошлой осени, на других марках они продолжают зарабатывать

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Маржинальность продаж бензина Аи-95 в рознице находится в отрицательной зоне шесть недель подряд — с начала августа, свидетельствуют данные аналитической компании «ОМТ Консалт». За период со 2 по 9 сентября в среднем по России (за исключением ДФО) она составила минус 1,57 руб. за литр.

Пока это минимальный уровень в этом году, однако он выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитиков. Для сравнения, осенью 2023 года показатель на пике опускался до минус 3 руб. за литр.

Средняя маржинальность продаж Аи-92 по итогам отчетного периода, наоборот, находится в положительной зоне — на уровне 3,79 руб. за литр, хотя и снизилась за последнюю отчетную неделю на 64 коп. А маржинальность реализации дизельного топлива еще выше — 5,69 руб. за литр. В 2023 году минимальная маржинальность по Аи-92 достигала минус 1,8 руб. за литр, а по дизтопливу — минус 0,5 руб. за литр.

Расчет маржинальности «ОМТ Консалт» производит на основе данных, собираемых с более чем 18 тыс. АЗС по всей России, включая принадлежащие вертикально-интегрированным компаниям (ВИНКи). Маржинальность представляет собой разницу между розничными и мелкооптовыми ценами. Данные не учитывают менее рыночный Дальневосточный федеральный округ (ДФО), для которого применяется отдельная методология.

«Осенью 2023 года мы наблюдали затяжное снижение маржинальности не только по Аи-95, но и по Аи-92 и дизельному топливу. Этот период длился около 2-3 месяцев», — указывают эксперты компании. Отличием этого года является тот факт, что проблемы наблюдаются только по Аи-95, что связано с колебаниями цен на оптовом рынке и ростом потребления. В краткосрочной перспективе, на горизонте двух-трех недель, выход показателя в положительную зону не ожидается, считают в «ОМТ Консалт».

Тем не менее, по сравнению с прошлым годом ситуация на розничном рынке топлива «выглядит более позитивной», уверены аналитики. «Аи-92 и дизельное топливо остаются в положительной зоне, и тенденций к снижению маржинальности ниже нуля не наблюдается. Рынок адаптируется к изменениям, и в долгосрочной перспективе можно ожидать стабилизации и по Аи-95», — отмечают они.

Что касается Аи-98 и Аи-100, то маржинальность продаж этих марок также демонстрирует уверенный рост, говорят эксперты. По их оценкам, с начала года цены на этот бензин выросли на 9,7%, но благодаря низкому объему потребления (около 2% от общего рынка) такой рост не оказывает существенного влияния на общий рынок. «По нашим оценкам, маржинальность по Аи-98 и Аи-100 остается в положительной зоне на уровне 4 руб. за литр, а за последний месяц цены в оптовом сегменте снизились на 2-3%, что способствует дальнейшей стабилизации», — заключают эксперты.

«Маржинальность розничных продаж бензина Аи-95 будет близка к нулю до конца нынешнего года», — полагает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов и сырья Open Oil Market Сергей Терешкин. В отличие от Аи-92, бензин Аи-95 не учитывается в расчете выплат по демпферу (механизм выплат со стороны бюджета в адрес НПЗ для стабилизации цен на топливо), поэтому биржевые цены на него существенно выше и по итогам торгов на СПбМТСБ 10 сентября почти на 15% превышают стоимость Аи-92. «Осенью и в начале зимы разница в ценах может достигать 30%: нефтяникам нужно компенсировать рост издержек, связанный с вынужденными ремонтами на НПЗ, и при этом сохранять право на субсидии по демпферу. Поэтому биржевые цены Аи-95 будут оставаться в зоне риска», — считает эксперт.

По мнению Терешкина, выйти из текущей ситуации возможно только за счет наращивания производства топлива и повышения нормативов биржевых продаж, которое позволит снизить цены на бирже и сделать бензин более доступным для независимых АЗС. «Однако эти меры сработают только в случае снятия санкций на поставку оборудования для НПЗ. В противном случае риски роста цен и дефицита топлива будут оставаться хроническими», — рассуждает он.

Между тем, топливо на бирже дешевеет четвертую торговую сессию подряд. Согласно данным территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), цена Аи-92 снизилась 11 сентября на 1,6% — до 59,48 тыс. руб. за тонну, а Аи-95 — на 2,15%, до 67,808 тыс. руб. за тонну (минимум с начала июля, когда еще действовало временное разрешение на экспорт бензина). В августе бензин Аи-95 максимально дорожал до отметки 74,818 тыс. руб. за тонну. Исторический рекорд, достигнутый осенью прошлого года, составляет 76,876 тыс. руб. за тонну для бензина Аи-95.

Биржевые индикаторы отражают цены на топливо в крупном опте, динамика которых не сказывается на разнице одномоментно, а только с временным лагом, который может достигать до двух месяцев. По данным Росстата, стоимость бензина в рознице с начала августа растет быстрее инфляции. Так, за период с 3 по 9 сентября потребительские цены на бензин в России выросли на 0,4%, а по отношению к началу года на 9 сентября цены на бензин поднялись на 7,2% (при общем повышении потребительских цен на 5,35%).

На прошлой неделе замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Виталий Королев сообщил, что ведомство ожидает скорого снижения оптовых цен на бензин Аи-95 после рекомендованного компаниям увеличения предложения на рынке и роста объемов переработки. ФАС также ожидает роста цен на бензин в рознице не выше инфляции по итогам года.

РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго.