Стоимость бензина на АЗС выросла быстрее инфляции третью неделю подряд

Цены на бензин в рознице третью неделю подряд увеличиваются темпами выше инфляции, следует из данных Росстата. Но по итогам года их рост будет на уровне накопленной инфляции, заверяют в Минэнерго

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Цены на бензин в рознице третью неделю подряд растут быстрее инфляции, это следует из еженедельных данных Росстата. По оценкам ведомства, с начала года по 12 августа рост стоимости бензина на российских АЗС составил 5,95%, а инфляция — 5,11%.

При этом темпы роста стоимости бензина в рознице ускоряются. Если по данным на 29 июля цены на топливо увеличились с начала года на 5,16% (инфляция 4,99%), то на 5 августа — уже на 5,49% (инфляция все так же 4,99%).

В целом за прошедшую отчетную неделю (с 6 по 12 августа) стоимость бензина на АЗС выросла в среднем на 0,3%, при этом АИ-92 подорожал на 0,1%, а АИ-95 — на 0,2%, также сообщил Росстат. Рост был отмечен в 76 субъектах, а наибольший — в Чеченской Республике (на 3,4%). Снижение зафиксировано в Магаданской области (на 0,6%) и Республике Дагестан (на 0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин увеличились в среднем на 0,3 и 0,2% соответственно.

Средние потребительские цены на бензин в России выросли с 5 по 12 августа на 18 коп., до 57,67 руб. за литр: АИ-92 подорожал на 7 коп., до 53,07 руб. за литр, а АИ-95 — на 13 коп., до 58,17 руб. за литр.

В пресс-службе Минэнерго сообщили РБК, что внутренний рынок топлива в настоящий момент достаточно обеспечен предложением. Товарные запасы бензина в настоящий момент составляют около 2 млн т, а дизельного топлива — 3,3 млн т, отметили в ведомстве.

«Для дополнительного насыщения внутреннего рынка автомобильным

бензином с 1 августа было возобновлено действие временного запрета на его экспорт. По решению правительства эта мера продлена до конца года. Ожидаем, что по итогам года розничные цены на моторное топливо будут сохраняться на уровне, близком к накопленной инфляции», — прокомментировали в Минэнерго.

Правительство 14 августа сообщило, что продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2024 года. Эта мера была введена с марта на полгода (до 31 августа), при этом в мае—июле ее приостановили на фоне насыщения рынка топливом. Власти объяснили пролонгацию эмбарго необходимостью обеспечить стабильность на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».

По данным СПбМТСБ за два с половиной месяца, когда запрет на экспорт бензина был приостановлен, цены на это топливо увеличились в пределах 10–30%. Вслед за оптовыми ценами ускорились и розничные. Возврат к экспортному эмбарго пока не сильно повлиял на ситуацию, на бирже стоимость бензина не перешла к устойчивому снижению, а скорее пока демонстрирует боковой тренд.