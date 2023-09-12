Водочный завод не получил права на «Пиратов Карибского моря» в России

Суд отказал в иске производителю водки «Соловушка» ликеро-водочному заводу «Кристалл», который просил досрочно прекратить правовую охрану принадлежащих Disney брендов франшизы «Пираты Карибского моря» из-за «неиспользования»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Суд по интеллектуальным правам отказал в иске Калужскому ликеро-водочному заводу «Кристалл» к компании Disney из-за бренда «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: сундук мертвеца», следует из картотеки арбитражных дел.

«Кристалл» просил досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest в связи с их неиспользованием, говорится в материалах дел. Иск поступил в суд в июне прошлого года, рассмотрение дела неоднократно откладывалось.

«В иске отказать полностью», — сказано в карточке дела. Текст решения пока не опубликован.

Изначально суд постановил оставить иск без движения, в частности, в связи с тем, что он был подан в нарушение требований Арбитражного процессуального кодекса (завод не оплатил пошлину за второе требование).

Предполагалось, что «Кристалл» собирается выпускать под брендами «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest крепкие напитки.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он производит водку «Соловушка», «Чарская» (только в Забайкальском крае), «Старая марка» и других брендов.

После начала российской спецоперации компания Disney остановила работу своих подразделений в России и покинула российский рынок. Студии принадлежат права на фильмы франшизы «Пираты Карибского моря». После 28 февраля 2022 года почти все российские платформы лишились проектов Disney и ее дочерних студий, в том числе этих фильмов.