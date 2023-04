Производитель водки «Чарская» подал иск из-за «Пиратов Карибского моря»

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» подал иск против Disney Enterprises Inc. в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest. Карточка дела содержится в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрировали в июне 2022 года, затем рассмотрение дела неоднократно откладывали. Предварительное заседание в рамках процесса намечено на 21 августа 2023 года. В качестве третьей заинтересованной стороны в процессе участвует Федеральная служба по интеллектуальной собственности, которая регистрировала товарные знаки, говорится в судебных документах.

Завод требует досрочно прекратить охрану товарных знаков «вследствие их неиспользования», говорится в определении об оставлении искового заявления без движения. Суд изначально постановил, что иск подали в нарушение требований Арбитражного процессуального кодекса (завод не оплатил пошлину за второе требование). На основании этого и других разъяснений суд оставил дело без движения. Производство по нему началось в июле 2022 года. Тогда же назначили дату предварительного заседания, однако оно так и не состоялось.

Предварительное заседание откладывают, так как «корреспонденция, направленная в адрес ответчика, находится на таможенном оформлении в США». Прежде чем начнется рассмотрение дела, ответчик как иностранное лицо должен получить соответствующее извещение, постановил судья. К августу Disney Enterprises Inc. также должна предоставить отзыв на исковое заявление, сказано в документах суда.

Под брендами «Пираты Карибского моря» и Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл», скорее всего, собирается производить крепкие напитки, пишут «Ведомости».

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» находится в Обнинске. Он производит водку «Соловушка», «Русский стандарт», «Чарская» (только в Забайкальском крае), «Старая марка» и других брендов.

После начала российской спецоперации компания Disney остановила работу своих подразделений в России и покинула российский рынок. Студии принадлежат права на фильмы франшизы «Пираты Карибского моря». После 28 февраля 2022 года почти все платформы лишились проектов Disney и ее дочерних студий, в том числе этих фильмов.