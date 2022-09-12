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Авиакомпании увидели риск сокращения парка легких чешских самолетов L-410

Разработчик прекратил техническую поддержку чешских самолетов L-410. Эти суда используют в регионах для полетов в труднодоступные места, а также для санитарных перевозок
Самолет L-410
Самолет L-410 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

В России может сократиться парк чешских легких самолетов L-410, использующихся на региональных авиалиниях. Об этом говорится в сообщении авиакомпании СиЛА («Сибирская легкая авиация») по итогам конференции эксплуатантов L-410, поступившем в РБК.

Легкий двухмоторный самолет L-410 был разработан в Чехии. Компания — производитель L-410 Aircraft Industries до конца апреля этого года принадлежала российскому владельцу (в декабре 2018 года владельцем авиазавода стало ООО «Остов», а до этого им владела Уральская горно-металлургическая компания). Однако затем ее выкупила чешская Omnipol.

Самолет L-410 может перевозить до 19 пассажиров. В России его используют в региональных перевозках, в особенности для полетов в труднодоступные места.

В конце августа на фоне западных санкций региональные авиакомпании и предприятия провели конференцию по вопросу сохранения самолетов L-410 в рабочем состоянии. Мероприятие прошло по инициативе авиакомпании СиЛА, среди других участников были Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), Камчатское авиационное предприятие, авиакомпании «Красавиа», «Байкал Аэро», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» и другие.

У российского владельца выкупили чешского производителя самолетов L-410
Бизнес
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

В протоколе по итогам конференции сказано, что существует реальная угроза остановки полетов самолетов L-410 в России (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили два участника конференции). «В основном это нанесет ущерб санитарным перевозкам, существенно ограничит или полностью прекратит авиасообщение между отдаленными пунктами страны», — говорится в документе.

В нем поясняется, что на фоне европейских санкций чешский завод Aircraft Industries проинформировал российских перевозчиков, в парке которых есть L-410, о невозможности исполнения обязательств, связанных с поддержанием летной годности самолетов, поставками комплектующих и предоставлением услуг по ремонту. «Прекратили взаимодействие и организации, обеспечивающие техническую поддержку основных компонентов самолета — двигателей и воздушных винтов. Отсутствует возможность ремонта импортных комплектующих», — сказано в протоколе.

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Среди самых простых мер импортозамещения комплектующих предлагается замена чешских и американских шин на изделия Ярославского шинного завода. Возможность такой замены проанализирована в интересах государственных заказчиков — самолеты L-410 есть у Минобороны. Но для допуска шин ярославского завода на гражданские L-410 требуется проведение стендовых испытаний, внесение изменений в конструкторскую и прочую документацию, одобрение Росавиации. Затраты на исследование возможности использования российских шин не предусмотрены бюджетом Уральского завода гражданской авиации, следует из протокола.

АЛРОСА заменит парк региональных самолетов на новые Ил-114
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Помимо технической поддержки со стороны разработчика прекращено и обновление технической документации, говорится в сообщении авиакомпании СиЛА. Для решения этой проблемы и реализации планов по импортозамещению участники конференции считают нужным «провести сертификационные мероприятия, удовлетворяющие требованиям Росавиации», для чего, указывают региональные авиакомпании и предприятия, «требуется значительное время и источник финансирования». Если же процесс принятия и исполнения решений затянется, в течение года парк воздушных судов может сократиться, что, соответственно, приведет к «снижению показателей эффективной деятельности авиапредприятий», говорится в сообщении авиакомпании СиЛА по итогам конференции.

РБК направил запросы в пресс-службы Минпромторга, Росавиации и УЗГА.

По данным Росавиации на середину февраля, самолеты L-410 были у десяти авиакомпаний, суммарный парк составлял почти 40 воздушных судов этого типа. L-410 используют перевозчики в Архангельской, Магаданской, Иркутской, Оренбургской областях, Забайкальском, Камчатском, Красноярском и Хабаровском краях, Республике Коми и других регионах. В 2019 допандемийном году L-410 перевезли в России 112,5 тыс. пассажиров, следует из данных Транспортной клиринговой палаты.

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самолеты Л-410 Чехия
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