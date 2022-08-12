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«Коммерсантъ» узнал о смене владельца крупнейшей грузовой авиагруппы

«Коммерсантъ»: основатель авиагруппы «Волга-Днепр» Исайкин выйдет из состава ее акционеров
Основатель группы «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, который в июне попал под санкции Великоборитании, выходит из состава акционеров всех ее российских и иностранных структур и передает управление менеджменту
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Алексей Исайкин, основатель и основной владелец крупнейшей грузовой авиагруппы России «Волга-Днепр», решил выйти из состава акционеров компании и передать управление менеджменту, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на авиарынке. Эту информацию газете подтвердил представитель группы.

Со слов собеседников издания, Исайкин выходит из капитала всех иностранных активов, которые ему принадлежат: Alpine Prosperity Foundation (Лихтенштейн), Gloria 7 S.a r.l. (Люксембург), Volga-Dnepr Logistics B.V. (Нидерланды), CargoLogic Germany и CargoLogicAir (Великобритания).

Решение принято на фоне санкций Великобритании из-за российской военной операции на Украине, под которые Исайкин попал в июне; оно призвано снизить риски для деятельности международных компаний, избежать угрозы блокировок счетов и «продолжить работу с заказчиками, банками и юристами в Европе», сообщили собеседники, отметив, что санкции фактически блокируют деятельность всех подразделений за границей.

Крупнейшая грузовая авиагруппа России сократит почти всех пилотов Boeing
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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В состав группы «Волга-Днепр» входят три авиакомпании: одноименная «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и «Атран». Из данных СПАРК следует, что авиакомпания «Волга-Днепр» на 49% принадлежит Volga-Dnepr Logistics B.V, зарегистрированной в Нидерландах. Еще 51% владеет ООО «Волга-Днепр-Москва», которая полностью входит в Volga-Dnepr Logistics B.V. Этим структурам принадлежат такие же доли в AirBridgeCargo и «Атране». Головная компания группы — Alpine Prosperity Foundation, которая на 100% принадлежала Исайкину.

По данным «Коммерсанта», «Волга-Днепр-Москва» избавилась от иностранного соучастия и теперь будет полностью принадлежать топ-менеджерам. В их числе собеседники издания называют Сергея Шкляника, Сергея Педана и Валерия Габриеля.

Согласно данным Росавиации, в январе-феврале 2022 года группа «Волга-Днепр» занимала более 50% российского рынка авиационных грузоперевозок. Бизнес группы был направлен на глобальный рынок: у AirBridgeCargo и авиакомпании «Волга-Днепр» почти 100% рейсов были международными, у «Атрана» — 65% (данные на 2019 год).

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Крупнейшая грузовая авиагруппа России подтвердила приостановку полетов
Бизнес
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В середине марта AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полеты из-за санкций со стороны лизингодателей и заявления Управления гражданской авиации Бермудских островов о прекращении срока действия сертификатов летной годности. В начале августа источники РБК сообщили, что группа сократит более 200 пилотов AirBridgeCargo и «Атран», летавших на самолетах Boeing. По словам одного из них, сохранено только несколько экипажей, на случай если Минтранс разрешит группе вернуть самолеты иностранным лизинговым компаниям (AirBridgeCargo намерена вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747).

Для спасения бизнеса на фоне санкций Британии и США (под последние попали самолеты Boeing группы «Волга-Днепр») менеджмент рассматривал создание нового предприятия в СНГ или на Ближнем Востоке, куда рассчитывал передать часть самолетов и перевести персонал. Однако, со слов источника РБК, из этой идеи ничего не вышло.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Волга-Днепр» санкции грузовые перевозки авиакомпания
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