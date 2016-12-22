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Bloomberg узнал имя «кошелька» для вывода Tesla с биржи
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Bloomberg узнал имя «кошелька» для вывода Tesla с биржи
Бизнес, 12 авг, 23:26
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Bloomberg узнал имя «кошелька» для вывода Tesla с биржи
Tesla ведет переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии PIF, узнал Bloomberg. Фонд изучает перспективы увеличения вложений в Tesla. По одной из версий, именно его имел в виду Илон Маск, когда писал о выводе компании с биржи
Фото: Ron Antonelli / Bloomberg

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) ведет переговоры с компанией Tesla об увеличении своей доли в компании, сообщает Bloomberg.

За последние месяцы PIF приобрел 5% акций Tesla, однако информированные источники агентства рассказали, что фонд изучает возможность сделки с акциями Tesla.

PIF стремится диверсифицировать свои вложения и хеджировать риски на рынке нефти. Агентство уточняет, что фонд еще не принял окончательного решения и размер инвестиций не определен. Переговоры продолжаются.

Ранее 7 августа основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск написал, что компания может превратиться из публичной в частную при стоимости ее акций в $420 за штуку. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск рассказал о выгоде от преобразования Tesla в частную компанию
Бизнес

При этом он написал, что финансирования этого процесса уже обеспечено, однако не назвал источник средств.

Позже он выступил с более подробными объяснениями и указал, что публичная компания, акции которой котируются на бирже, слишком много внимания уделяет квартальным результатам из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

Группа акционеров Tesla подала иск против Маска в федеральный суд в Сан-Франциско. Он касался фразы Маска о том, что финансирование делистинга обеспечено. Акционеры назвали эту фразу недостоверной. Кроме того, некоторые держатели акций после заявлений Маска понесли финансовые потери.

Отсутствие указаний на источник средств для вывода компании с биржи породило множественные слухи на рынке. Старший аналитик Navigant Research Сэм Абуэлсамид заявил агентству Bloomberg, что «хотел бы посмотреть, где они собираются взять деньги для этого». «Я, конечно же, понимаю, почему он хочет это сделать, учитывая жалобы на него в прошлом году со стороны продавцов коротких позиций и тех, кто делают ставку против компании. Поэтому у него, конечно же, есть веские основания с личной точки зрения хотеть сделать компанию частной. Но я не знаю, где он возьмет деньги», — повторил он.


 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Tesla , Илон Маск , Биржа
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