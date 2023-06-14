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Суд в США заблокировал покупку Microsoft разработчика Call of Duty

Суд в США заблокировал покупку Microsoft разработчика Call of Duty за $69 млрд
О намерении купить Activision Blizzard за $69 млрд Microsoft объявила более года назад, но сделку не одобрил антимонопольный регулятор США. FTC считает, что Xbox сможет получить эксклюзивный доступ к играм Activision
Microsoft MSFT $334,5 +0,47% Купить
Activision Blizzard ATVI $80,7 +0,9% Купить
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Окружной суд Сан-Франциско удовлетворил запрос Федеральной торговой комиссии (FTC) о временной блокировке сделки Microsoft по приобретению производителя видеоигр Activision Blizzard за $69 млрд, передает Reuters.

FTC, которая обеспечивает соблюдение антимонопольного законодательства в США, обратилась в суд с просьбой заблокировать сделку в начале декабря. В ведомстве полагают, что сделка предоставит игровой приставке Microsoft Xbox эксклюзивный доступ к играм Activision, что нарушает права Sony Group Corp (владеет PlayStation) и Nintendo.

Среди игр, разработанных Activision Blizzard, — Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush и др.

Следующее слушание по делу состоится 22 июня. Как отмечает Reuters, без постановления суда Microsoft могла бы закрыть сделку уже в эту пятницу.

Mircoosft выступила против решения суда, отметив, что «ускорение судебного процесса в США в конечном итоге принесет больше выбора и конкуренции на игровом рынке». В Activision и FTC отказались от комментариев.

Microsoft — владелец Windows и одной из крупнейших игровых платформ Xbox — 18 января 2022 года объявила о намерении купить студию Activision Blizzard. Антимонопольные регуляторы из США и Великобритании сразу скептически отнеслись к «сделке века». Sony, основной конкурент Microsoft на игровом рынке, распространила заявление, что покупка такого крупного издателя навредит конкуренции на рынке.

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CMA инициировало расследования из-за подозрений, что Microsoft сделает одну из крупнейших франшиз Activision Blizzard Call of Duty (CoD) эксклюзивной для своих игровых платформ. Таким образом, компания могла бы получить серьезную выгоду. Однако мартовский анализ CMA показал, что не выиграет от эксклюзивности. Кроме того, Microsoft заявила, что планирует и дальше выпускать CoD на платформе своего конкурента Sony PlayStation.

В начале марта Reuters сообщал, что Microsoft прилагает большие усилия, чтобы получить одобрение сделки от западных регуляторов. Компания может предложить лицензирование переходящих под ее контроль проектов для конкурентов, чтобы избавиться от претензий антимонопольных органов, отмечало агентство. Microsoft должна получить единогласное одобрение почти в 20 странах мира, включая США, Британию, Японию, Китай, Австралию, Южную Корею. В мае сделку одобрила Еврокомиссия.
 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Microsoft Activision Blizzard США антимонопольное расследование
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