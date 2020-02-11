«Балтика», Heineken и AB InBev Efes покинули Союз пивоваров

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Компании «Балтика», Heineken, AB InBev Efes вышли из Союза пивоваров, говорится в их сообщении, поступившем в РБК.

Причиной стали «принципиальные разногласия» по поводу борьбы с нелегальным рынком, в том числе «вопросы государственного регулирования цен, рецептурных ограничений и дифференцированного подхода в акцизной политике».

Компании, заявившие об уходе, сообщили, что решения Союза пивоваров «прямо противоречат пониманию нашими компаниями [его] целей и задач». По их мнению, Союз создает конкурентные преимущества одних участников отрасли перед другими.

Согласно сообщению Союза пивоваров, компании решили выйти из него после обсуждения позиции по минимальной розничной цене на пиво и вопросов технического регулирования и акцизной политики.

Союз российских пивоваров — некоммерческая организация, объединяющая производителей пива и представляющая интересы отрасли. Он был создан в 1999 году. С учетом вышедших «Балтики», Heineken и AB InBev Efes компании, входящие в Союз, по его данным, производили более 80% пива в стране.