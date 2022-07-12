Аналитики спрогнозировали полное восстановление авторынка к 2024 году

По оценкам бывшего российского подразделения PwC, компании «Технологии доверия», в этом году продажи в России могут превысить 1 млн машин. Между тем в Минпромторге и АвтоВАЗе ожидания гораздо ниже

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский автомобильный рынок может уже в 2024 году превысить прошлогодний уровень, со ссылкой на прогнозы аналитиков компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PwC в России) пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, в прошлом году продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 1,8%, до 1,5 млн штук, причем крупнейшим сегментом рынка, на долю которого пришлось 60% продаж, оставались иномарки местного производства. В этом году, как ожидают в компании, рынок сократится всего на 28% (до 1,1 млн машин), если сохранятся меры государственной поддержки, в частности льготное кредитование. Если санкционное давление усилится, макроэкономическая ситуация ухудшится, игроки массово уйдут с рынка, импорт сократится и ухудшится логистика компонентов, продажи могут упасть на 50%, до 760 тыс. штук.

Однако затем рынок будет восстанавливаться примерно на 6% ежегодно и достигнет 1,32 млн машин в 2023-м и 1,58 млн — в 2024 году, прогнозируют аналитики.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в истекшем первом полугодии продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 57,5%, до 370,2 тыс. штук. «Автостат» дает оценку в 351,9 тыс. легковых машин без учета LCV. Базовый прогноз «Технологий доверия» на текущий год предусматривает выпуск и реализацию 668 тыс. иномарок и 227 тыс. машин традиционно российских брендов (всего 895 тыс.).

С января по май, по данным Росстата, в России выпустили лишь 268 тыс. легковых автомобилей, причем большинство за первые два месяца этого года. Основной игрок рынка АвтоВАЗ за полгода произвел 74,7 тыс. машин, годовой план — 184,7 тыс. УАЗ выпустил около 13 тыс. автомобилей за шесть месяцев, основную долю которых составили LCV, сказали изданию в компании, отказавшись от прогнозов.

Директор автомобильной практики компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина, объясняя прогноз, отметила, что российский авторынок «переживает структурную перестройку», однако пока игроки массово с него не уходили и остановлены только поставки. Официально российский рынок покинули Renault и General Motors.

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Базовый прогноз «Технологий доверия» оптимистичнее даже ожиданий Минпромторга. Замминистра Альберт Каримов надеется на продажи автомобилей на уровне 750–800 тыс. штук, в том числе 80 тыс. за счет господдержки, сообщал «Интерфакс».

В легковом сегменте единственный инструмент господдержки — льготное автокредитование. С помощью него можно купить только Lada, поскольку остальные локализованные на достаточном уровне автомобили стоимостью до 1,5 млн руб. сейчас не выпускаются. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов давал «РИА Новости» схожий с Минпромторгом прогноз: «Падение рынка — чуть более 50%, общий объем — около 750 тыс. автомобилей с учетом уже произведенных и проданных в 2022 году».

«Автостат» же дает еще более скромный прогноз. В базовом сценарии продажи легковых автомобилей упадут на 60%, до 600 тыс. штук по итогам года, сказал в беседе с изданием исполнительный директор агентства Сергей Удалов. Пессимистичный прогноз — 505 тыс., оптимистичный — 690 тыс. штук. Эксперт отметил, что сейчас в месяц продается около 37 тыс., а на складах дилеров на начало июля было около 120 тыс. автомобилей. «То есть активного спроса нет, как и ожиданий, что дилеры будут резко снижать цены и быстро избавляться от складов», — пояснил он.

Удалов не видит предпосылок к возобновлению производства зарубежных марок в России, кроме тех, что выпускаются сегодня (часть моделей Kia и Hyundai на «Автоторе», китайский Haval в Туле). При этом параллельный импорт не может обеспечить большой приток предложения. Перспектив быстрого восстановления рынка в «Автостате» тоже не видят, в том числе из-за ажиотажного спроса на автомобили в 2020–2021 годах. «В итоге спрос был во многом удовлетворен, покупатели могут еще долго занимать выжидательную позицию», — пояснил Удалов. По его словам, рост спроса может быть только со стороны юридических лиц, однако на такие продажи приходилось в норме около 10–15% рынка.