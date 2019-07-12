Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку

О грядущих кадровых перестановках сотрудников корпорации предупредили внутренним письмом. Смена руководства программы Boeing 737 происходит на фоне приостановки полетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф

Эрик Линдблад (Фото: Jason Redmond / Reuters)

Руководитель программы по производству самолетов семейства Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку. Это стало известно из письма главы отдела коммерческой деятельности Boeing Кевина Макалистера сотрудникам корпорации. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении Reuters, Bloomberg и других американских СМИ. Телеканал CNBC публикует текст письма полностью.

В письме Макалистер сообщает, что Линбланда сменит Марк Дженкс, который возглавлял новый проект разработки самолета среднего класса (New Midsize Airplane, NMA). Линбланд покинет свой пост через несколько недель.

Линдблад «поделился со мной своим желанием уйти в отставку в прошлом году, и теперь мы приступим к продуманным и плавным кадровым перестановкам», написал Макаллистер. Он уточнил что проект NMA продолжит свое существование.

Кадровые решения последовали на фоне проблемы корпорации с моделью Boeing 737 MAX, полеты которых приостановлены по всему миру после двух авиакатастроф с разнице в полгода.