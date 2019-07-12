Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,82 -0,37 EUR Бирж. 70,68 -0,40 Brent 67,01 +1,03% USD Нал. 63,81 61,42 EUR Нал. 71,92 69,58 USD ЦБ 62,99 -0,80 EUR ЦБ 71,01 -0,56 EUR/USD 1,1252 0,0000 BTC/USD Бирж. 11 452,00 +108,00 IMOEX 2 789,66 -1,17% RTSI 1 398,88 -0,62% DJIA 27 088,08 +0,85% Nasdaq 8 196,04 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+14,37%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,14%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Facebook $230 (+14,37%) прогноз Jefferies к 25.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Роснефть ₽624 (+49,14%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20
Cleveland-Cliffs $14 (+34,87%) прогноз Credit Suisse к 05.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 62,99 (-0,8) Quote, 11 июл, 13:01
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 71,01 (-0,56) Quote, 11 июл, 13:01
Власти Венесуэлы и оппозиция условились о постоянных переговорах о мире Политика, 03:57 Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку Бизнес, 03:28 СМИ узнали о бегстве восьми подозреваемых в разбое офицеров ФСБ Общество, 03:22 Конгресс решил допросить зятя Трампа по делу о препятствовании правосудию Политика, 02:50 Reuters узнал об изменениях в санкционной политике США против Ирана Политика, 02:28 На первом тестировании дистанционного голосования в Москве произошел сбой Технологии и медиа, 02:13 СМИ сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского Политика, 01:50 Власти Судана заявили о попытке госпереворота в стране Политика, 01:17 Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса Технологии и медиа, 00:53 СК завел дело после гибели жительницы ДНР при артобстреле Общество, 00:34 ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код Финансы, 00:17 Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО Общество, 00:07 В ЕР назвали закономерной отставку Овсянникова с поста губернатора Политика, 11 июл, 23:31 Рейс Ванкувер—Сидней прервали из-за травм у пассажиров при турбулентности Общество, 11 июл, 23:08
Бизнес ,  
0 
Глава программы по производству Boeing 737 уйдет в отставку
О грядущих кадровых перестановках сотрудников корпорации предупредили внутренним письмом. Смена руководства программы Boeing 737 происходит на фоне приостановки полетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф
Эрик Линдблад (Фото: Jason Redmond / Reuters)

Руководитель программы по производству самолетов семейства Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку. Это стало известно из письма главы отдела коммерческой деятельности Boeing Кевина Макалистера сотрудникам корпорации. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении Reuters, Bloomberg и других американских СМИ. Телеканал CNBC публикует текст письма полностью.

В письме Макалистер сообщает, что Линбланда сменит Марк Дженкс, который возглавлял новый проект разработки самолета среднего класса (New Midsize Airplane, NMA). Линбланд покинет свой пост через несколько недель.

Линдблад «поделился со мной своим желанием уйти в отставку в прошлом году, и теперь мы приступим к продуманным и плавным кадровым перестановкам», написал Макаллистер. Он уточнил что проект NMA продолжит свое существование.

Бизнес
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Кадровые решения последовали на фоне проблемы корпорации с моделью Boeing 737 MAX, полеты которых приостановлены по всему миру после двух авиакатастроф с разнице в полгода.

В начале июня корпорация сообщила, что поставки самолетов Boeing 737 во втором квартале 2019 года сократились более чем вдвое по сравнению с первым. Компания также не продала во втором квартале ни одного Boeing 737 MAX.

Две авиакатастрофы с участием самолетов 737 MAX унесли жизни почти 350 человек. Одна из них произошла в октябре 2018 года в Индонезии. При крушении 737 MAX авиакомпании Lion Air погибли 189 человек. Вторая катастрофа с лайнером этой же модели случилась в марте 2019 года. Самолет Ethiopian Airlines, на борту которого были 149 пассажиров и восемь членов экипажа, упал вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Рейс направлялся в Найроби.
 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Boeing 737, отставки, авиация
Материалы по теме
Без разрешения на взлет: Boeing 737 MAX простаивают в Сиэтле
Бизнес
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Бизнес
Пассажирский Boeing экстренно приземлился во Внуково
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter