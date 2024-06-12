 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Бизнес ,  
0 

Суд назвал имя второго фигуранта дела против директора ЧЭМК

Вторым фигурантом дела против директора ЧЭМК Ходоровского стала Дарья Филичкина
Против Ходоровского заведено дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме него еще одним фигурантом дела стала Дарья Филичкина. Ранее в СК сообщили об аресте женщины до 10 августа
Дарья Филичкина
Дарья Филичкина (Фото: besp777 / VK)

Вторым фигурантом уголовного дела против гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского является Дарья Филичкина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда.

Ранее в Следственном комитете (СК) рассказали, что второй фигурант по данному делу — женщина, и она арестована до 10 августа.

Филичкина, по словам источника Ura.ru в судебной системе, «предоставляла детей» Ходоровскому, а затем дала правоохранительным органам показания против него.

Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК
Бизнес
Павел Ходоровский

Павла Ходоровского задержали 11 июня. В СК заявили, что против него и других фигурантов возбуждены уголовные дела «по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». 12 июня суд арестовал гендиректора ЧЭМК до 10 августа.

Точная статья, по которой заведено дело, не называется. Однако источник Ura.ru утверждал, что против Ходоровского возбудили дело по статье о развратных действиях — ст. 135 Уголовного кодекса. По словам собеседника издания, в списке доказательств есть видеозапись с «противозаконными действиями в отношении детей».

Издание 74.ru писало, что бизнесмену также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов, такой контент нашли у него в телефоне. В уголовном деле фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Как утверждает источник издания, девочек с гендиректором ЧЭМК познакомила посредница, которая «раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова, Елена Степанова Елена Степанова
ЧЭМК Челябинск педофилия суд

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Приставы решили взыскать земельные участки с экс-владельца ЧЭМК
Бизнес
В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК
Бизнес
В рамках дела против директора ЧЭМК арестовали женщину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
Кудерметова и Самсонова с победы стартовали на турнире WTA в Хертогенбосе Спорт, 16:54
Украина потребовала отстранить россиянку от Игр за пост про смерть отца Спорт, 16:35
На участке фиолетовой линии московского метро приостановили движение Общество, 16:34
Суд назвал имя второго фигуранта дела против директора ЧЭМК Бизнес, 16:23
Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ⁠ Политика, 16:04
Глава Минобороны Словакии счел госизменой передачу Украине МиГ-29 Политика, 15:57
В Белоруссии заявили о готовности к применению ядерного оружия Политика, 15:49
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
На трассе Пермь — Березники автобус с пассажирами съехал в кювет Общество, 15:41
Курбан Бердыев возглавит середняка чемпионата Азербайджана Спорт, 15:39
Венгрия отказалась участвовать в миссии НАТО по Украине Политика, 15:16
Военные ударили «Искандером-М» по украинскому дивизиону С-300. Видео Политика, 15:06
В МИД заявили о контроле ситуации с задержанной в Дании россиянкой Политика, 14:57
Надаль и Алькарас сыграют в паре на Олимпиаде в Париже Спорт, 14:52
Сборную Азербайджана возглавил тренер, посадивший Роналду в запас на ЧМ Спорт, 14:34