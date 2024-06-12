Суд назвал имя второго фигуранта дела против директора ЧЭМК

Против Ходоровского заведено дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Кроме него еще одним фигурантом дела стала Дарья Филичкина. Ранее в СК сообщили об аресте женщины до 10 августа

Дарья Филичкина (Фото: besp777 / VK)

Вторым фигурантом уголовного дела против гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского является Дарья Филичкина. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Челябинского районного центрального суда.

Ранее в Следственном комитете (СК) рассказали, что второй фигурант по данному делу — женщина, и она арестована до 10 августа.

Филичкина, по словам источника Ura.ru в судебной системе, «предоставляла детей» Ходоровскому, а затем дала правоохранительным органам показания против него.

Павла Ходоровского задержали 11 июня. В СК заявили, что против него и других фигурантов возбуждены уголовные дела «по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности». 12 июня суд арестовал гендиректора ЧЭМК до 10 августа.

Точная статья, по которой заведено дело, не называется. Однако источник Ura.ru утверждал, что против Ходоровского возбудили дело по статье о развратных действиях — ст. 135 Уголовного кодекса. По словам собеседника издания, в списке доказательств есть видеозапись с «противозаконными действиями в отношении детей».

Издание 74.ru писало, что бизнесмену также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов, такой контент нашли у него в телефоне. В уголовном деле фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки. Как утверждает источник издания, девочек с гендиректором ЧЭМК познакомила посредница, которая «раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела».