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Общество ,  
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В рамках дела против директора ЧЭМК арестовали женщину

Второй фигурант дела — женщина. В СК не уточнили, в чем конкретно ее обвиняют. Дело против главы ЧЭМК завели по факту «совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности»
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Суд арестовал второго фигуранта уголовного дела против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что второй фигурант — женщина. Она арестована до 10 августа. Другие подробности в СК не приводят.

Против гендиректора ЧЭМК Павла Ходоровского и «иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», сообщали в СК накануне. 11 июня Ходоровского задержали, 12 июня суд арестовал его до 10 августа.

Суд арестовал гендиректора национализированного ЧЭМК
Бизнес
Павел Ходоровский

Источник Ura.ru утверждал, что на гендиректора ЧЭМК завели дело по статье о развратных действиях (ст. 135 Уголовного кодекса). «На него дал показания сутенер, задержанный ранее», — сказал собеседник издания. По его словам, в списке доказательств есть видеозапись с «противозаконными действиями в отношении детей».

Издание 74.ru пишет, что Ходоровскому также предъявили обвинение в незаконном обороте порнографических материалов. По данным издания, подобный контент нашли у него в телефоне. Источник 74.ru утверждает, что в уголовном деле Ходоровского фигурируют как минимум две несовершеннолетние девочки, одной из них исполнилось 16 лет, другой — нет.

Собеседник издания утверждает, что девочек с Ходоровским познакомила «его предыдущая пассия, более взрослая», она и проходит по делу соучастницей. По его словам, посредница «раньше была подружкой Ходоровского, но потом повзрослела, и он попросил найти ему девочек помоложе». По его просьбе она «водила к нему знакомых девочек и получала за это деньги», утверждает источник.

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Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Яна Ломакина
арест Челябинск уголовное дело ЧЭМК

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