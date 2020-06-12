Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент

Министерство добавило новые виды деятельности, для которых можно применять патентную систему налогообложения, а также разрешило предпринимателям выплачивать страховые взносы, чтобы уменьшить сумму налога, как в случаях с ЕНВД

Правительство одобрило законопроект Минфина по расширению применения патентной системы налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в РБК.

Минфин добавил новые виды деятельности, для которых можно применять ПСН. Речь идет о предоставлении мест на стоянках, размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, а также о других видах деятельности.

Кроме того, законопроект позволяет уменьшить размер налогов по ПСН на сумму страховых платежей и пособий, как это действует в случае с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД). Предприниматели, у которых работают наемные сотрудники, смогут уменьшить стоимость патента только наполовину. Для тех, кто обходится без наемных работников, подобных ограничений нет. Они могут совсем не платить налоги, если это допускает размер выплаченных страховых взносов.

В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему. «Самое важное для нас — создать условия, чтобы этот переход не привел к увеличению налоговой нагрузки для ИП», — отметил замминистра финансов Алексей Сазанов.