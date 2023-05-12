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Продавцы рассказали, зачем россиянам в Дубае покупать по две машины

NYT: россияне в Дубае скупают машины для реэкспорта в Россию
Россияне наладили реэкспорт западных автомобилей и автодеталей из Дубая в Россию, в результате запчасти зачастую продаются дешевле, чем до санкций. Компании активно набирают русскоязычный персонал для обслуживания таких клиентов
Фото: Peter Giovannini / Global Look Press
Фото: Peter Giovannini / Global Look Press

Прибывшие в Дубай россияне покупают по несколько машин для дальнейшей перепродажи на родину, пишет The New York Times со ссылкой на трех участников такой схемы.

«Дубай — это три в одном. Вы едете в отпуск, покупаете машину для себя и покупаете ее для перепродажи», — рассказал один из них, представившийся Айком.

То же в беседе с газетой подтвердил и автомобильный эксперт Петр Баканов: «Вы можете привозить все что хотите, если у вас есть деньги. Все кому не лень привозят машины». Он сам наладил реэкспорт автомобилей в Россию. По словам Баканова, сейчас запчасти для иномарок оказываются доступны у нас по более низким ценам, чем до военной операции и связанных с ней санкций, когда детали продавались официальными дилерами с большими наценками.

Перенаправление потоков автомобилей заметно и в официальной статистике. Экспорт из Евросоюза в Россию упал с €5 млрд в 2021-м до €1 млрд в прошлом году, тогда как поставки в Казахстан выросли почти вчетверо, до более чем €700 млн, в ОАЭ — до €2,4 млрд (на 40%), в Армению — до €712 млн (на 400%).

Как пишет газета, оптовые продавцы электроники активно нанимают русскоязычный персонал. Владелец Bright Zone International General Trading LLC назвал ситуацию секретом полишинеля и отметил, что конкуренция для обслуживания российского рынка «сейчас очень жесткая».

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В западных автомобильных компаниях отвергают информацию о поставках продукции в Россию обходным путем. «Мы ничего подобного не видели», — сказал исполнительный директор Volvo Джим Роуэн. А главный финансовый директор General Motors Пол Джейкобсон заявил: «Я ничего не знаю о том, что что-то пойдет в Россию».

Минфин США называл ОАЭ «страной особого внимания» в связи с ролью в процессе обхода наложенных на Россию ограничений. Помощник министра Элизабет Розенберг рассказала, что только с июля по ноябрь прошлого года юрлица из ОАЭ продали товары на сумму более $18 млн компаниям из России, включенным в американские санкционные списки. «Год будет посвящен обеспечению того, чтобы наша архитектура санкций полностью применялась и была эффективной, в частности путем выяснения и пресечения способов, которыми Россия уклоняется от санкций», — пообещала она.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дубай ОАЭ обход санкций Автомобили
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