FT оценила убытки западных банков в случае ухода из России

Западные банки готовятся к возможному сокращению деятельности в России или полному уходу из страны, они отложили более $10 млрд на возможные потери, пишет Financial Times. По подсчетам издания, их совокупные вложения в Россию составляют $86 млрд.

Как отмечает газета, банки стали задумываться об уходе из России на фоне международных санкций из-за военной операции на Украине. На этой неделе некоторые европейские финансовые организации создали резервы на миллиарды евро из-за возможных потерь.

Газета напоминает, что на этой неделе итальянский банк UniCredit выделил €1,3 млрд на покрытие возможных убытков. Вероятные потери от полного прекращения бизнеса России он оценил в €5,3 млрд.

Французская финансовая группа Société Générale зарезервировала в первом квартале 2022 года €561 млн под убытки, в основном связанные с последствиями конфликта на Украине. В прошлом месяце группа объявила, что продает свою долю в Росбанке «Интерросу» Владимира Потанина в связи с решением уйти из России; как писал Bloomberg, на сделке группа понесет убытки в размере около €3 млрд ($3,3 млрд.)

Французский финансовый конгломерат Crédit Agricole объявил, что в первом квартале зарезервировал €389 млн под риски, связанные с Россией. В марте компания сообщила, что приостанавливает свою деятельность в стране.

Американский Citigroup предупредил о возможных потерях в размере $3 млрд и выделил под потенциальные убытки $1 млрд. JPMorgan заложил под эти цели около $300 млн, хотя исполнительный директор Джейми Даймон предупредил инвесторов, что банк может потерять до $1 млрд.

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