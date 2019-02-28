АвтоВАЗ решил подать заявление о делистинге акций с Московской биржи

Кроме того, автопроизводитель попросил ЦБ освободить его от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах. После выкупа Alliance Rostec Auto B.V. 96,6% акций АвтоВАЗа исключено указание, что компания является публичной

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Голландская Alliance Rostec Auto B.V. как единственный акционер публичного акционерного общества (ПАО) АвтоВАЗ поручила представителям ПАО обратиться 28 февраля к Московской бирже.

В обращении, согласно сообщению компании на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, должно содержаться заявление о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций АвтоВАЗа.

В сентябре прошлого года это анонсировал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. «Сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся — с теми, которые мы давали, выкупим, завершим обязательное предложение всем миноритариям, выкупим акции у всех остающихся миноритарных акционеров — по закону они обязаны нам продать акции АвтоВАЗа, а потом будем думать, что дальше делать», — отмечал он.

Кроме того, согласно сообщению автопроизводителя, 28 февраля АвтоВАЗ должен был обратиться в Банк России с просьбой освободить его от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах, предусмотренную российским законодательством. Помимо этого, в ​устав общества представителям ПАО было необходимо внести изменения, «исключающие указание на то, что АвтоВАЗ является публичным обществом».