Пенсионный фонд в США подал в суд на Маска из-за планов купить Twitter

Фонд, которому принадлежит доля в Twitter, утверждает, что сделка не может состояться вовремя: Маску фактически принадлежит более 15% акций компании, поэтому по законам штата Делавэр бизнесмен должен ждать три года

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / AP)

Пенсионный фонд полиции Орландо (штат Флорида) обратился в суд в штате Делавэр с иском из-за планов бизнесмена Илона Маска приобрести Twitter, сообщает Reuters.

В фонде, который является инвестором компании, заявили, что сделка о ее приобретении нарушает законодательство Делавэра и не может состояться по меньшей мере до 2025 года, так как Маск заключил с другими крупными акционерами Twitter — основателем соцсети Джеком Дорси и корпорацией Morgan Stanley — соглашения, которые помогли ему добиться одобрения сделки. Это фактически делает его владельцем более 15% акций Twitter, считают в организации. Поэтому заключение сделки должно быть отложено по меньшей мере до 2025 года, если владельцы двух третей не принадлежащих ему ценных бумаг компании не одобрят ее раньше.

Morgan Stanley принадлежит 8,8% акций Twitter, Джеку Дорси — 2,4%. Маск в начале апреля стал одним из крупнейших акционеров компании с долей 9,2%.

Помимо Маска, ответчиками в этом иске являются Дорси и гендиректор Twitter Параг Агравал.

Пенсионный фонд не указал, каким образом акционеры пострадают от закрытия сделки в запланированные сроки — в течение 2022 года. По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, прибыль штата от покупки Twitter Маском составит от $15 млн до $20 млн.

Илон Маск в апреле предложил выкупить все акции Twitter за $41,39 млрд, или по $54,20 за акцию. Он заявил, что компанию необходимо преобразовать в частную, чтобы она служила принципам свободы слова.

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Совет директоров Twitter после этого предложения принял план защиты прав акционеров, который должен был предотвратить покупку соцсети Маском. Этот подход называют «отравленной пилюлей», он позволяет акционерам купить дополнительные акции со скидкой в случае, если чья-либо доля в компании превышает 15%. Доля приобретающей стороны в результате размывается. Так правление Twitter планировало не допустить ее перехода в единоличное владение предпринимателя.

21 апреля Маск подал новую заявку на покупку соцсети, согласно которой он рассматривал возможность тендерного предложения о выкупе акций напрямую у их владельцев. Он заявил, что обеспечил финансирование в размере $46,5 млрд. $25,5 млрд из них помог гарантировать Morgan Stanley.

В поддержку покупки компании бизнесменом выступал Джек Дорси.

25 апреля стало известно, что Маск заключил окончательное соглашение о приобретении Twitter за $44 млрд, сделку единогласно одобрил совет директоров. Ожидается, что она будет закрыта в этом году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.