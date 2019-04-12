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Нефтяная корпорация Ливии заявила о риске остановки добычи нефти и газа
К этому, по мнению главы Национальной нефтяной корпорации, может привести конфликт, обострившийся в республике в начале апреля. Руководитель ННК призвал международное сообщество остановить это противостояние
Фото: Angus Mordant / Bloomberg

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла предупредил, что после эскалации конфликта в республике и после того, как глава нацармии Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар решил взять под свой контроль Триполи, энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны в республике в 2011 году. Об этом Саналла заявил в телефонном интервью газете Financial Times (FT). Международное сообщество в связи с этим он призвал помочь остановить разрастающееся противостояние.

«Боюсь, что ситуация может быть намного хуже, чем в 2011 году, из-за количества сил, которые сегодня принимают участие [в конфликте]», — отметил глава корпорации. Он добавил, что, если проблема не будет решена «очень быстро», он опасается, что это повлияет на деятельность компании. Если противостояние не прекратится, «скоро мы не сможем добывать нефть или газ», подчеркнул Саналла, заметив, что потеря таких поставок из Ливии вызовет рост цен на нефть в мире.

В последние годы глава NOC, уточняет FT, боролся за обеспечение независимости ливийской Национальной нефтяной корпорации от различных группировок, которые борются за контроль над Ливией с момента свержения с поста руководителя республики Муаммара Каддафи в 2011 году. Саналла утверждал, что крайне важно, чтобы основной ресурс страны оставался независимым.

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NOC в интервью FT он также сравнил с «клеем, который объединяет Ливию». «Я остаюсь здесь, в Триполи, но мы работаем с востока на запад и с севера на юг [страны]. Крайне важно, чтобы NOC оставалась независимой, и международное сообщество играет в этом определенную роль», — добавил Саналла.

Ответа на вопрос о том, какую сторону конфликта он поддерживает, глава NOC старательно избегал, замечает FT, подчеркивая однако, что, по словам Саналлы, давление фельдмаршала Хафтара на Триполи представляло серьезную угрозу для поставок нефти в то время, когда цены на нефть поднялись выше $70 за баррель. Это произошло из-за сокращения добычи странами ОПЕК и потери поставок из Венесуэлы и Ирана, которые попали под американские санкции.

План действий на случай, если зона боевых действий будет расширяться, в ливийском NOC уже обсудили. По словам Саналлы, он, в частности, предусматривает эвакуацию рабочих с крупнейших нефтяных месторождений.

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Конфликт в Ливии обострился в начале апреля. Это случилось после того, как Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В тот же день начались первые столкновения его армии с войсками возглавляющего ливийское правительство национального единства Фаиза Сараджа. После этого о начале военной операции против Ливийской национальной армии объявили и войска Сараджа.

Гражданская война в республике продолжается с 2011 года. Она началась после того, как был убит лидер нации Муаммар Каддафи. Единое правительство в стране так и не было сформировано, и территорию Ливии с тех пор контролируют различные силы. Так, Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства (создано в конце 2015 года под эгидой ООН). Восток и частично юг республики, в свою очередь, контролирует палата представителей Ливии (на ее стороне выступают войска Хафтара).

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Ливия, Халифа Хафтар
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