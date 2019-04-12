Нефтяная корпорация Ливии заявила о риске остановки добычи нефти и газа

К этому, по мнению главы Национальной нефтяной корпорации, может привести конфликт, обострившийся в республике в начале апреля. Руководитель ННК призвал международное сообщество остановить это противостояние

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Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафа Саналла предупредил, что после эскалации конфликта в республике и после того, как глава нацармии Ливии фельдмаршал Халифа Хафтар решил взять под свой контроль Триполи, энергетическая сфера страны столкнулась с наиболее серьезной угрозой с начала гражданской войны в республике в 2011 году. Об этом Саналла заявил в телефонном интервью газете Financial Times (FT). Международное сообщество в связи с этим он призвал помочь остановить разрастающееся противостояние.

«Боюсь, что ситуация может быть намного хуже, чем в 2011 году, из-за количества сил, которые сегодня принимают участие [в конфликте]», — отметил глава корпорации. Он добавил, что, если проблема не будет решена «очень быстро», он опасается, что это повлияет на деятельность компании. Если противостояние не прекратится, «скоро мы не сможем добывать нефть или газ», подчеркнул Саналла, заметив, что потеря таких поставок из Ливии вызовет рост цен на нефть в мире.

В последние годы глава NOC, уточняет FT, боролся за обеспечение независимости ливийской Национальной нефтяной корпорации от различных группировок, которые борются за контроль над Ливией с момента свержения с поста руководителя республики Муаммара Каддафи в 2011 году. Саналла утверждал, что крайне важно, чтобы основной ресурс страны оставался независимым.

NOC в интервью FT он также сравнил с «клеем, который объединяет Ливию». «Я остаюсь здесь, в Триполи, но мы работаем с востока на запад и с севера на юг [страны]. Крайне важно, чтобы NOC оставалась независимой, и международное сообщество играет в этом определенную роль», — добавил Саналла.