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Давшего показания против Boeing инженера нашли мертвым

Cообщавшего о проблемах со сборкой Boeing инженера Барнетта нашли мертвым
Джон Барнетт проработал в Boeing 32 года. После выхода на пенсию в 2017 году инженер сообщал о некачественных деталях, которые использовались на одном из заводов, и проблемах с кислородными масками

Бывшего инженера службы контроля качества Boeing Джона Барнетта, который неоднократно критиковал производственные стандарты компании, нашли мертвым в Южной Каролине, сообщает Би-би-си со ссылкой на власти округа Чарльстон.

Тело обнаружили в автомобиле на парковке отеля; по данным следствия, 62-летний мужчина скончался в субботу, 9 марта от «нанесенного самому себе» ранения.

«Мы опечалены смертью господина Барнетта, наши мысли с его семьей и друзьями», — заявили в Boeing.

В Чарльстоне инженер давал показания в рамках судебного процесса против компании; как пишет Би-би-си, его опрашивали юристы авиапроизводителя. В субботу опрос должен был продолжиться, но Барнетт не явился, после чего представители компании связались с администрацией отеля.

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Общество
Фото:NTSB / Reuters

Барнетт проработал в Boeing 32 года. С 2010 года он был инженером по контролю качества на заводе в Северном Чарльстоне, где производят 787 Dreamliner, а в 2017 году вышел на пенсию по состоянию здоровья. В 2019 году мужчина заявил, что на предприятии в Южной Каролине рабочие при сборке устанавливали некачественные детали, и указал на серьезные проблемы с кислородными масками. Boeing отрицала обвинения, но расследование Федерального управления гражданской авиации (FAA) подтвердило, что некоторые из претензий Барнетта были обоснованы. От Boeing потребовали принять меры по исправлению ситуации.

The Hill отмечает, что дело Барнетта не связано со скандалом вокруг Boeing 737 MAX 9. В начале января в самолете этой модели, принадлежащем Alaska Airlines, во время полета на высоте около 5 км оторвался люк аварийного выхода, экипаж объявил о разгерметизации. Борт экстренно сел в аэропорту Портленда, никто не пострадал. Вылетевшую дверь позже обнаружил на своем заднем дворе местный житель.

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FAA приостановило эксплуатацию части лайнеров и начало проверку; регулятор запретил Boeing «возвращаться к обычному режиму работы», пока власти не убедятся, что проблемы с контролем качества устранены. Ведомство сообщило в начале марта, что в ходе аудита выявило многочисленные нарушения. Позднее FAA предложило принять новую директиву летной годности некоторых Boeing 737 MAX, сообщив, что в ряде случаев во время полета возможен «несанкционированный крен вправо», что может привести к потере управления самолетом.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Boeing инженер Южная Каролина Boeing 737
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