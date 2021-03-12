Государство вернуло себе акции крупнейшего производителя соды в России

Российская Федерация восстановила контроль над активами крупнейшего в стране производителя соды — Башкирской содовой компании. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

«Акции БСК перечислены на лицевой счет Росимущества. Одновременно органами прокуратуры организовано на системной основе осуществление надзора за обеспечением законности в деятельности АО «Башкирская содовая компания» и соблюдением трудовых прав его работников», — сказал Иванов.

Арбитражный суд Башкирии 4 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Башкирской содовой компании». «Согласно решению суда, в пользу Российской Федерации истребованы 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО Торговый дом «Башкирская химия», — сообщила тогда Генпрокуратура. Держателя реестра акционеров АО «Реестр» и номинального держателя акций ПАО «Банк УРАЛСИБ» обязали списать ценные бумаги со счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

1 марта Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске 1 марта оставил в силе это решение суда. На решение Арбитража Башкирии в январе поступило 14 апелляционных жалоб. Постановление суда от 11 декабря 2020 года обжаловали АО «Башкирская химия», АО «Башкирская содовая компания», ООО «Торговый дом «Башкирская химия», ООО «Башхимтранс», ООО «Санаторий-профилакторий «Ольховка» и девять физических лиц. Жалобы оставлены без удовлетворения, решение вступило в законную силу.

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