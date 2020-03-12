«Роснефть» выбыла из тройки самых дорогих компаний России

На третье место в списке самых дорогих компаний России вышел ЛУКОЙЛ, а лидером пока остается Сбербанк. При этом акции всех крупнейших компаний страны дешевеют

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Снижение стоимости акций «Роснефти» привело к тому, что компания выбыла из тройки самых дорогих компаний России, следует из данных Московской биржи. По данным на 12:00 мск, стоимость акций «Роснефти» составляла 297,05 руб., что на 5,41% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, а рыночная капитализация «Роснефти» опустилась до 3,12 трлн руб.

В результате на третье место в списке самых дорогих компаний России вышел ЛУКОЙЛ — его капитализация в этот момент составляла 3,225 трлн руб. При этом, что стоимость акций ЛУКОЙЛа также снизилась — на 5,78%.

Лидером по капитализации среди российских компаний остается Сбербанк, его общая стоимость (с учетом привилегированных акций) превышает 4,1 трлн руб. На втором месте «Газпром» — 3,929 трлн руб. Акции обеих компаний также подешевели — на 6,7% и 3,3% соответственно.

10 марта с третьего на четвертое место по размеру капитализации «Роснефть» вытеснил «Норникель», однако затем нефтяная компания вновь вошла в тройку. Сейчас капитализация «Норникеля», стоимость акций которого упала на 6,7%, составляет около 2,99 трлн руб.

Капитализация российских компаний снижается в результате общего обвала фондового рынка на фоне падения мировых цен на нефть. К 12:00 мск значение «рублевого» индекса МосБиржи снизилось на 5%, «долларового» индекса РТС — на 7,9%.