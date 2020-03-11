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Экономика ,  
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Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10–35% на фоне падения курса рубля. В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, цены на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подняться на 10–15%, а стоимость потребительской электроники может вырасти до 20%.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в свою очередь заявил, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать до 30% по ряду позиций.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, на рынках детских товаров, а также одежды и обуви стоимость продукции может увеличиться на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Мильчакова также не исключила возможность повышения цен на 20-35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.

Ретейлеры оценили возможность повышения цен на продукты из за курса рубля
Бизнес

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6–10%, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Это касается в том числе российской марки Lada, так как на заводах используются импортные комплектующие и импортное оборудование.

При сохранении текущего курса рубля стоимость жилья может увеличиться на 10-15%, сообщил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. По его словам, быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки.

Ранее опрошенные РБК эксперты сообщили, что после ослабления курса рубля стоимость авиабилетов за границу может вырасти на 10%. При этом на некоторые направления цены могут снизиться из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса.

Также автопроизводители АвтоВАЗ и Renault заявили, что рассматривают возможность «корректировки цен» из-за обвала рубля. По оценкам российских автодилеров, цены на машины могут вырасти на 7–8%.

Теги: курс рубля, товары, подорожание
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Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%
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