Эксперты назвали последствия падения рубля для российских покупателей

Зарубежные товары, ввозимые в Россию, могут подорожать в диапазоне 10–35% на фоне падения курса рубля. В первую очередь в цене вырастут детские товары, одежда, обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, цены на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия могут подняться на 10–15%, а стоимость потребительской электроники может вырасти до 20%.

Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в свою очередь заявил, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать до 30% по ряду позиций.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, на рынках детских товаров, а также одежды и обуви стоимость продукции может увеличиться на треть, так как эти отрасли зависимы от поставок из Китая. Мильчакова также не исключила возможность повышения цен на 20-35% на импортную бытовую технику, электронику и гаджеты.