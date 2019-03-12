Фридман стал самым богатым жителем Лондона

В Нью-Йорке 84 человека с состоянием более $1 млрд (в предыдущем рейтинге было на одного меньше), самый богатый из них владелец информагентства и бывший мэр Майкл Блумберг ($55,5 млрд). Кроме него, в списке также гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон и основатель Highbridge Capital Management Генри Суиека.

В Гонконге с момента публикации предыдущего рейтинга добавилось два миллиардера, сейчас их там 79 с совокупным состоянием $355,5 млрд. Самый богатый из них — председатель правления Cheung Kong Group Ли Кашин ($31,7 млрд).

В Москве миллиардеров стало на шесть меньше — 71 человек, их совокупное состояние составило $336,5 млрд. Лидер — совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($24 млрд), он же стал и лидером в списке самых богатых россиян.

В рейтинг богатейших людей мира 2019 года по версии Forbes вошли 2153 человека. Издание отмечает, что 551 из них проживают лишь в 10 городах, их общее состояние оценивается в $2,3 трлн. Для сравнения журнал приводит данные, что выше этой суммы ВВП только семи стран в мире.