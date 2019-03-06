Места притяжения: какие города выбирают мультимиллионеры

Самым популярным городом у мультимиллионеров стал Лондон. Согласно отчету The Wealth Report компании Knight Frank там в 2018 году проживали почти 5 тыс. человек с состоянием более $30 млн. Москва в этом списке оказалась на 17-м месте: в ней насчитывается 1021 мультимиллионер. Какие города вошли в топ-10 — в фотогалерее РБК

Лондон, Великобритания Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека Прогноз на 2023 год: 6015 человек Ожидаемый прирост: 22% 22% Токио, Япония Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека Прогноз на 2023 год: 4125 человек Ожидаемый прирост: 11% 11% Сингапур Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек Прогноз на 2023 год: 4393 человека Ожидаемый прирост: 22% Нью-Йорк, США Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек Прогноз на 2023 год: 3891 человек Ожидаемый прирост: 15% 15% Пекин, Китай Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека Прогноз на 2023 год: 2247 человек Ожидаемый прирост: 34% 34% Париж, Франция Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек Прогноз на 2023 год: 2031 человек Ожидаемый прирост: 22% 22% Сеул, Южная Корея Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека Прогноз на 2023 год: 2020 человек Ожидаемый прирост: 27% 27% Тайбэй, Тайвань Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек Прогноз на 2023 год: 1864 человека Ожидаемый прирост: 23% 23% Цюрих, Швейцария Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек Прогноз на 2023 год: 1796 человек Ожидаемый прирост: 19% 19% Сан-Паулу, Бразилия Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека Прогноз на 2023 год: 1426 человек Ожидаемый прирост: 5% 5%