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Biogen $401 (+22,04%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Места притяжения: какие города выбирают мультимиллионеры
Самым популярным городом у мультимиллионеров стал Лондон. Согласно отчету The Wealth Report компании Knight Frank там в 2018 году проживали почти 5 тыс. человек с состоянием более $30 млн. Москва в этом списке оказалась на 17-м месте: в ней насчитывается 1021 мультимиллионер. Какие города вошли в топ-10 — в фотогалерее РБК
Лондон, Великобритания
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека

Прогноз на 2023 год: 6015 человек

Ожидаемый прирост: 22%
Токио, Япония
Фото: Shuji Kajiyama / AP

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека

Прогноз на 2023 год: 4125 человек

Ожидаемый прирост: 11%
Сингапур
Фото: Edgar Su / Reuters

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек

Прогноз на 2023 год: 4393 человека

Ожидаемый прирост: 22%

Нью-Йорк, США
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек

Прогноз на 2023 год: 3891 человек

Ожидаемый прирост: 15%
Пекин, Китай
Фото: Thomas Peter / Reuters

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека

Прогноз на 2023 год: 2247 человек

Ожидаемый прирост: 34%
Париж, Франция
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек

Прогноз на 2023 год: 2031 человек

Ожидаемый прирост: 22%
Сеул, Южная Корея
Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека

Прогноз на 2023 год: 2020 человек

Ожидаемый прирост: 27%
Тайбэй, Тайвань
Фото: Maurice Tsai / Bloomberg

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек

Прогноз на 2023 год: 1864 человека

Ожидаемый прирост: 23%
Цюрих, Швейцария
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек

Прогноз на 2023 год: 1796 человек

Ожидаемый прирост: 19%
Сан-Паулу, Бразилия
Фото: Dado Galdieri / Bloomberg

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека

Прогноз на 2023 год: 1426 человек

Ожидаемый прирост: 5%
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Knight Frank
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