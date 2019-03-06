Места притяжения: какие города выбирают мультимиллионеры

Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека
Прогноз на 2023 год: 6015 человекОжидаемый прирост: 22%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека
Прогноз на 2023 год: 4125 человекОжидаемый прирост: 11%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек
Прогноз на 2023 год: 4393 человека
Ожидаемый прирост: 22%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек
Прогноз на 2023 год: 3891 человекОжидаемый прирост: 15%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека
Прогноз на 2023 год: 2247 человекОжидаемый прирост: 34%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек
Прогноз на 2023 год: 2031 человекОжидаемый прирост: 22%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека
Прогноз на 2023 год: 2020 человекОжидаемый прирост: 27%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек
Прогноз на 2023 год: 1864 человекаОжидаемый прирост: 23%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек
Прогноз на 2023 год: 1796 человекОжидаемый прирост: 19%
Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека
Прогноз на 2023 год: 1426 человекОжидаемый прирост: 5%