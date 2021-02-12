Вдова Босова оспорила сделку по продаже угольного бизнеса за $1 млрд

Вдова Дмитрия Босова оспорила соглашение о продаже угольной компании «Сибантрацит» группе «А-Проперти» Альберта Авдоляна более чем за $1 млрд. Она утверждает, что не давала согласия на эту сделку, которая ущемляет ее права

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Вдова Дмитрия Босова Катерина оспорила соглашение о продаже его главного актива, угольной компании «Сибантрацит», которое группа «Аллтек» (через нее наследники и партнеры бизнесмена контролируют компанию и другие активы) подписала 8 февраля с компанией «А-Проперти» Альберта Авдоляна.

«Катериной Босов были поданы исковые заявления с требованием признать незаконным подписанное между ООО «Аллтек» и компанией «А-Проперти» соглашение об основных условиях сделки по продаже группы «Сибантрацит», — заявила РБК адвокат Катерины Босов Анастасия Конова.

Арбитражный суд города Москвы и Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировали два иска Катерины Босов к «Аллтеку» в четверг, 11 февраля, следует из данных судов. Третьим лицом в иске в Арбитражный суд называется столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 46, а в суд Одинцово — также Одинцовская городская прокуратура Московской области и Управление опеки и попечительства министерства образования Московской области по Одинцовскому городскому округу и городскому округу Краснознаменск (истцом также значится несовершеннолетняя дочь Катерины и Дмитрия Босова, Бэлла Босов).

По словам Коновой, Катерина, являющаяся совладельцем «Аллтека», узнала о соглашении с компанией Авдоляна о продаже «Сибантрацита» из СМИ. Оно было подписано без согласования с ней «в нарушение правил согласования крупных сделок», подчеркивает адвокат. «Данная сделка совершена в нарушение законодательства Российской Федерации и грубо нарушает права и законные интересы как самой Катерины, так и малолетней дочери Дмитрия Босова — Бэллы Босов, в том числе предусмотренные Конституцией», — утверждает Конова.

Руководство «Аллтека» «фактически лишает» совместную дочь Катерины и погибшего бизнесмена прав в отношении его активов, считает адвокат Катерины Босов. «В результате продажи группы «Сибантрацит» Бэлла Босов унаследует долю в группе «Аллтек» без ее основного актива, фактически лишившись прав на подлежащую передаче ей реальную долю наследства», — добавила она. РБК направил запросы представителям «Аллтека» и «А-Проперти».