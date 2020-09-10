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Бизнес ,  
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Опробовать продажу добытой любителями рыбы разрешили лишь одному региону

На проведение эксперимента претендовали четыре региона, однако пилотный проект пока будет запущен только в Мурманской области. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, этот субъект оказался наиболее готовым к этому
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко, которое прошло накануне, 9 сентября, было принято решение разрешить Мурманской области провести эксперимент по продаже улова рыбакам-любителями. Об этом РБК рассказали в администрации Мурманской области.

Идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и рыбной продукции ранее поддержали четыре российский субъекта — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области, однако правкомиссия разрешила проведение эксперимента только Мурманской области.

«Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пилотном режиме», — сказала в рамках встречи Абрамченко.

Как отметили участники встречи, существуют огромные риски в реализации этой инициативы, а также необходимость создания прозрачных механизмов контроля за выловом.

Власти обсудят запуск эксперимента по продаже улова рыбаками-любителями
Бизнес
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

«По запросу региональных властей мы можем предоставить рыбакам-любителям инструменты для реализации выловленной продукции, но с системной проработкой механизмов контроля и соответствующего учета», — отметила Абрамченко. По ее словам, такие поправки в законодательство должны предусматривать, с одной стороны, поддержку граждан, для которых улов, добытый в рамках любительского рыболовства, часто является единственным источником дохода.

«В ходе обсуждения было предложено использовать для таких граждан хорошо зарекомендовавший себя институт самозанятых граждан. Еще один важный аспект — не дать легализовать через такие поправки незаконно выловленную, браконьерскую продукцию», — сказала Абрамченко.

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Мурманский губернатор Андрей Чибис сообщил о том, что регион инициировал обсуждение вопроса с федеральными органами власти, направленное на внесение изменений в федеральное законодательство. «Очень разное понимание формулировок нормативных актов, несоответствующих друг другу. Поэтому просим зафиксировать некий мораторий на какие-либо действия, пока этот вопрос не будет решен, чтобы мы уже далее предметно обсуждали так же, как и любительское рыболовство, на следующем заседании, чтобы не остановить тот промысел, который на данный момент есть. С коллегами-пограничниками на региональном уровне мы принципиально о таком подходе договорились», — сказал Чибис.

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Законопроект, который должен разрешить гражданам продавать уловы в рамках любительской рыбалки, Росрыболовство начало готовить в феврале текущего года. В ведомстве тогда сообщали, что изучить этот вопрос поручал президент Владимир Путин. В марте Андрей Чибис говорил, что с этой инициативой выходила Мурманская область. По мнению губернатора, система, при которой рыбак может продавать свежий улов кафе, ресторанам и магазинам, «выгодна всем».

В апреле Росрыболовство разработало и направило на согласование главам регионов и заинтересованным ведомствам две концепции законопроекта. Одна касалась продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса.

Против этого предложения выступили ФСБ, Роспотребнадзор, МВД и Россельхознадзор, а также часть прибрежных российских регионов, включая Приморский, Краснодарский и Камчатский края, а также Архангельскую область.

Авторы: Елена Сухорукова, Михаил Юшков
Теги: рыбалка, Мурманская область, Андрей Чибис
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