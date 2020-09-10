Опробовать продажу добытой любителями рыбы разрешили лишь одному региону

На проведение эксперимента претендовали четыре региона, однако пилотный проект пока будет запущен только в Мурманской области. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, этот субъект оказался наиболее готовым к этому

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На заседании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко, которое прошло накануне, 9 сентября, было принято решение разрешить Мурманской области провести эксперимент по продаже улова рыбакам-любителями. Об этом РБК рассказали в администрации Мурманской области.

Идею о легализации продажи добытой любителями рыбы и рыбной продукции ранее поддержали четыре российский субъекта — Мурманская, Магаданская, Томская и Сахалинская области, однако правкомиссия разрешила проведение эксперимента только Мурманской области.

«Наиболее готовыми оказались коллеги из Мурманской области, где рыбаки, проживающие в прибрежных поселках, ждут такую законодательную инициативу. Поэтому здесь будет запущен эксперимент в пилотном режиме», — сказала в рамках встречи Абрамченко.

Как отметили участники встречи, существуют огромные риски в реализации этой инициативы, а также необходимость создания прозрачных механизмов контроля за выловом.