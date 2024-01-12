Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. рабочих мест

Американская корпорация отчиталась об убытке в размере $1,8 млрд в четвертом квартале. Он связан с расходами на реорганизацию, уходом из России и девальвацией аргентинского песо

Фото: Stefan Kiefer / imageBROKER.com / Global Look Press

Одна из крупнейших финансовых корпораций США Citigroup планирует сократить 20 тыс. рабочих мест в среднесрочной перспективе на фоне худших квартальных показателей за последние 15 лет, пишет газета Financial Times.

Citi отчиталась об убытке в размере $1,8 млрд в четвертом квартале после затрат на реорганизацию, ухода из России и девальвации аргентинского песо.

Убыток связан в том числе с уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США из-за прошлогодних банкротств крупных банков, включая Silicon Valley Bank, расходами на масштабную реструктуризацию в $800 млн, потерями из-за девальвации песо в сотни миллионов долларов и затратами более $500 млн из-за сворачивания деятельности в России.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Банковская группа хотела прекратить работать с физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась и от работы с бизнес-клиентами. В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре того же года группа сообщила, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же в банке подтвердили РБК, что продали «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.

Прибыль Citi в четвертом квартале упала более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до более чем $1,5 млрд, а выручка сократилась на 3%, до $17,4 млрд. Годовая прибыль корпорации рухнула на 38% по сравнению с показателем предыдущего года, до $9,2 млрд.

В третьем квартале результаты Citigroup оказались лучше ожиданий: доходы выросли на 9%, до $20,14 млрд, а прибыль на акцию — на 2%, до $1,63: аналитики прогнозировали $19,27 млрд и $1,22 на акцию соответственно. Глава Citigroup Джейн Фрейзер отмечала, что, несмотря на сложности, каждое из пяти подразделений банка зафиксировало рост доходов.

Citigroup проводит крупнейшую реструктуризацию за последние два десятилетия, отмечает Bloomberg. Она включает в себя отказ от двух основных подразделений: Institutional Clients Group (работа с институциональными клиентами) и Global Consumer Banking (розничный бизнес). Теперь подразделений будет пять, все их руководители будут подотчетны непосредственно генеральному директору.

В Citi работают 240 тыс. человек, уточняет Bloomberg. В ноябре прошлого года агентство сообщило, что в рамках реструктуризации корпорация собирается сократить более 300 топ-менеджеров. Речь идет о сотрудниках, которые находятся на две ступени ниже основной управленческой команды, увольнения коснутся около 10% этого звена.