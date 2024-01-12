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Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. рабочих мест

Citigroup объявила о планах сократить 20 тыс. человек из-за убытка в $1,8 млрд
Американская корпорация отчиталась об убытке в размере $1,8 млрд в четвертом квартале. Он связан с расходами на реорганизацию, уходом из России и девальвацией аргентинского песо
Citigroup C Купить
Фото: Stefan Kiefer / imageBROKER.com / Global Look Press
Фото: Stefan Kiefer / imageBROKER.com / Global Look Press

Одна из крупнейших финансовых корпораций США Citigroup планирует сократить 20 тыс. рабочих мест в среднесрочной перспективе на фоне худших квартальных показателей за последние 15 лет, пишет газета Financial Times.

Citi отчиталась об убытке в размере $1,8 млрд в четвертом квартале после затрат на реорганизацию, ухода из России и девальвации аргентинского песо.

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Финансы
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

Убыток связан в том числе с уплатой $1,7 млрд в фонд Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США из-за прошлогодних банкротств крупных банков, включая Silicon Valley Bank, расходами на масштабную реструктуризацию в $800 млн, потерями из-за девальвации песо в сотни миллионов долларов и затратами более $500 млн из-за сворачивания деятельности в России.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о планах сократить присутствие в России. Банковская группа хотела прекратить работать с физическими лицами. В марте 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, Citigroup отказалась и от работы с бизнес-клиентами.

В августе 2022-го Citigroup решила прекратить операции по обслуживанию розничных и корпоративных клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса. В октябре того же года группа сообщила, что российский Ситибанк перестанет оказывать «почти все банковские услуги» к концу первого квартала 2023 года. Тогда же в банке подтвердили РБК, что продали «Уралсибу» свой портфель потребительских кредитов.

Прибыль Citi в четвертом квартале упала более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до более чем $1,5 млрд, а выручка сократилась на 3%, до $17,4 млрд. Годовая прибыль корпорации рухнула на 38% по сравнению с показателем предыдущего года, до $9,2 млрд.

В третьем квартале результаты Citigroup оказались лучше ожиданий: доходы выросли на 9%, до $20,14 млрд, а прибыль на акцию — на 2%, до $1,63: аналитики прогнозировали $19,27 млрд и $1,22 на акцию соответственно. Глава Citigroup Джейн Фрейзер отмечала, что, несмотря на сложности, каждое из пяти подразделений банка зафиксировало рост доходов.

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Citigroup проводит крупнейшую реструктуризацию за последние два десятилетия, отмечает Bloomberg. Она включает в себя отказ от двух основных подразделений: Institutional Clients Group (работа с институциональными клиентами) и Global Consumer Banking (розничный бизнес). Теперь подразделений будет пять, все их руководители будут подотчетны непосредственно генеральному директору.

В Citi работают 240 тыс. человек, уточняет Bloomberg. В ноябре прошлого года агентство сообщило, что в рамках реструктуризации корпорация собирается сократить более 300 топ-менеджеров. Речь идет о сотрудниках, которые находятся на две ступени ниже основной управленческой команды, увольнения коснутся около 10% этого звена.

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Теги
Елена Чернышова
Citigroup Финансовые показатели сокращение сотрудников
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