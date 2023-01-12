Ресторанные дворики потеряли клиентов после ухода западных брендов

Декабрь оказался для столичных кафе и ресторанов, расположенных в торговых центрах, вторым худшим месяцем после сентября — число заказов снизилось на 16%. Средний чек вырос, но общая выручка кафе и ресторанов упала

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В декабре 2022 года количество заказов в заведениях общественного питания Москвы, расположенных в торговых центрах, снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Месяц оказался для них вторым худшим после сентября, когда число заказов упало на 18%, следует из предоставленных РБК данных Focus Technologies.

Focus Technologies анализирует данные о количестве заказов, выручке и среднем чеке с кассового оборудования ресторанов, кафе и баров, арендующих площади в московских торговых центрах, фудхоллах и деловых центрах. Статистика Focus Technologies, по собственным данным, охватывает около 60% таких заведений общепита в Москве. Доля объектов общепита, расположенных в торговых центрах Москвы, составляет до 45% от общего количества столичных заведений, уточнили в Focus Technologies.

Несмотря на снижение числа заказов в декабре средний чек жителей Москвы в этих заведениях оказался на 12% выше, чем за тот же месяц 2021 года, а выручка общепита в ТЦ была на 6% ниже год к году, следует из данных Focus Technologies.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, средний чек блюда вырос, потому что ингредиенты подорожали из-за усложнения логистики в связи с санкционными ограничениями. Также блюда стали дороже на фоне снижения посещаемости, потому что постоянные издержки заведения, такие как зарплата и аренда, не изменились. Прирост выручки в ряде случаев происходил на фоне снижения маржинальности бизнеса, когда расходы выросли, а прибыль уменьшилась, уверен Васильев.

Он отметил тенденцию перетока посетителей из более дорогих кафе в заведения с демократичными ценами. Например, по итогам 2022 года в сегменте классических кафе и ресторанов со средним чеком от 350 руб. и выше количество заказов было на 4% ниже уровня 2021 года, в то же время в заведениях быстрого питания количество заказов в сравнении с прошлым годом увеличилось на 2%, указывают Focus Technologies. Средний чек по итогам года в кафе и ресторанах вырос на 11%, выручка увеличилась на 7%. В заведениях быстрого питания средний чек увеличился на 14%, а выручка оказалась на 16% выше год к году.

В целом за прошлый год число заказов в общепите снизилось на 1% по сравнению с 2021 годом. Средний чек в годовом выражении вырос на 10%, а выручка заведений оказалась на 10% выше, чем в предыдущем году, рассказали в Focus Technologies.

Васильев объяснил результат эффектом низкой базы пандемийного 2021 года, когда были введены ограничения на посещение заведений общественного питания. При этом в 2021 году количество заказов выросло на 43% относительно 2020 года, когда действовало больше ограничений на посещение общественных мест, отметили в Focus Technologies.

В 2022 году связанные с коронавирусом ограничения для кафе и ресторанов уже не действовали, но на индустрии общественного питания отразилась ситуация, связанная с началом военной операции на Украине и введенными в ответ на нее санкциями западных стран. Посещаемость ресторанов и кафе начала падать в марте, следует из данных Focus Technologies.

Почему в общепите в ТЦ стало меньше посетителей

Важным фактором, ограничивающим рост рынка общественного питания в ушедшем году, послужило снижение покупательной способности населения, считает Васильев. Потребители перешли к сберегательной модели поведения, сократив траты на все продукты и услуги, не входящие в список первой необходимости, отмечает эксперт. Часть посетителей не отказалась от походов в общепит, но переключилась с дорогих заведений на более демократичные форматы.

После ухода западных брендов торговые центры опустели, поэтому людей в заведениях общественного питания стало в разы меньше, соглашается совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers (Vasilchuki Chaihona № 1, фудмолл «Депо») Алексей Васильчук. По его словам, в декабре в ресторанах Москвы количество заказов снизилось на 10–15% к предыдущему году. Ресторатор связывает это в том числе и с отъездом людей на фоне частичной мобилизации. Впрочем, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов говорит, что отъезд людей за границу был компенсирован внутренним туризмом.

После того как 21 сентября 2022 года президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, поток выезжающих из России граждан вырос: автомобильные очереди были зарегистрированы на границе с Казахстаном, Грузией и Финляндией. Focus Technologies ранее оценивала, что после объявления частичной мобилизации посещаемость столичных ресторанов, кафе и баров за две недели сократилась почти на 30% в дорогом сегменте и на 22% — в бюджетном.

Точки общепита в торговых центрах Москвы в 2022 году действительно посещали меньше относительно предыдущего года на фоне ухода некоторых западных брендов, соглашается Сергей Миронов. Например, у франчайзи Мясо&Рыба в торговых центрах «Мега» и «Vegas Кунцево» после ухода якорных брендов количество посетителей сократилось в полтора раза, говорит ресторатор. Кроме этого, снижение посещаемости в ТЦ может быть связано с переходом торговли в онлайн. Впрочем, в торговых центрах с хорошей проходимостью, например в «Афимолле», количество посетителей не снизилось, оговорился Миронов. Ресторанный рынок стабилизируется ко второму кварталу 2023 года, если не будет новых потрясений, надеется он.

В сети лапшичных «Воккер», которые расположены в торговых центрах, в декабре количество заказов снизилось на 30% год к году, рассказал ее представитель. В основном это связано с отсутствием якорных брендов, таких как IKEA, особенно в крупных моллах и ТЦ, а также с ростом онлайн-покупок, считает он. В то же время он отметил, что посещаемость районных торговых центров у метро снизилась менее сильно.