Посещаемость дорогих ресторанов Москвы упала на 30% за две недели

У дорогих ресторанов Москвы упало число гостей и выручка за две недели на фоне мобилизации

После начала частичной мобилизации количество заказов в дорогих заведениях Москвы за две недели сократилось на 29% год к году. Это может быть связано с отъездом платежеспособных посетителей и сокращением расходов, считают эксперты

Фото: Владислав Шатило / РБК

За две недели, когда в России была объявлена частичная мобилизация, количество заказов в дорогих ресторанах Москвы со средним чеком выше 1,5 тыс. руб. сократилось на 29% по сравнению с прошлым годом. Такие подсчеты предоставила РБК компания Focus Technologies, специализирующаяся на анализе трафика и поведении посетителей у арендаторов торговой недвижимости.

Выручка у дорогих заведений Москвы за две недели с 19 сентября по 2 октября сократилась на 20% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Focus Technologies. При этом за тот же период у недорогих ресторанов (со средним чеком менее 1,5 тыс. руб.) выручка снизилась всего на 8% к аналогичному периоду предыдущего года.

Количество посетителей у бюджетных кафе и ресторанов упало не так сильно, как у дорогих: число заказов у них снизилось на 22% по сравнению с прошлым годом. Зато у недорогих заведений упал больше средний чек: на 19% по сравнению с предыдущим годом, тогда как у ресторанов более высокого ценового сегмента он снизился на 13%.

Как считали посещаемость ресторанов Компания Focus Technologies на основе своего программного обеспечения анализирует данные о количестве заказов, выручке и среднем чеке у ресторанов, кафе и баров, арендующих площади в московских торговых центрах. Данные охватывают 60% таких заведений общепита Москвы, в подсчете учитывались 40% дорогих заведений со средним чеком более 1,5 тыс. руб. и 60% более бюджетных — с чеком до 1,5 тыс. руб.

Оборот общепита в Москве начал восстановление после коронавирусных ограничений еще в 2021-м. Но после начавшейся 24 февраля специальной военной операции на Украине вновь начал падать. В марте оборот снизился по сравнению с прошлым годом на 0,5% — до 29,7 млрд руб., следует из данных Мосстата. Самый большой спад был в мае: тогда оборот московского общепита упал год к году на 13,5% — до 28,5 млрд руб. Но майское снижение доходов ресторанов и кафе опрошенные РБК эксперты связывали с сезонным фактором: в мае, когда москвичи традиционно уезжают на праздники, выручка заведений падает, а к июню восстанавливается. В июне темпы снижения оборота у московского общепита действительно замедлились, но в августе падение вновь ускорилось (по сравнению с прошлым годом доходы были ниже на 10% — 33,7 млрд руб.). Данные за сентябрь 2022 года у Мосстата пока недоступны.

Какие факторы влияли на походы в рестораны В 2021 году в сентябре и начале октября росла заболеваемость COVID-19, но ограничения, которые вводились для борьбы с коронавирусом летом — например, обязательные QR-коды или отрицательные ПЦР для посещения заведений общепита, на тот момент уже были отменены. В этом году 21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с военной спецоперацией на Украине. Призыву, как сообщили в Минобороны, будут подлежать около 300 тыс. резервистов, которые служили или у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт. После объявления частичной мобилизации поток выезжающих из России граждан вырос. Автомобильные очереди были зарегистрированы на границе с Казахстаном, Грузией и Финляндией. Только в Казахстан за две недели с 21 сентября по 3 октября въехало более 280 тыс. россиян, сообщали в Комитете национальной безопасности республики местному изданию «Курсив». Рост числа въехавших россиян зафиксировала и финская таможня: за два дня, с 21 по 22 сентября, через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15,8 тыс. россиян.

После начала частичной мобилизации с оттоком посетителей столкнулась, в частности, индустрии фитнеса и развлечений. В течение недели с 19 по 25 сентября организаторы отменили или перенесли около ста концертов, фестивалей и вечеринок. Число желающих вернуть билеты на концерты также увеличилось: сервис Ticketscloud за неделю после объявленной мобилизации получил на 123% больше заявок на возврат, чем в среднем.

С 21 сентября продажи абонементов у фитнес-клубов снизились на 10–25% и участились случаи отказов от купленных абонементов. Среди основных причин отказов от клубных карт в сети XFIT называли несколько: клиенты не могут себе позволить абонементы из-за потери работы или снижения доходов, меняют место жительства или же опасаются посещать спортивные клубы из-за новой волны коронавируса. Также представители фитнес-индустрии опасались возникновения кадрового голода из-за того, что около 70% тренеров — мужчины, которые могут подлежать частичной мобилизации.

Что говорят о снижении количества гостей рестораторы

На фоне очередного геополитического обострения и объявления частичной мобилизации активность потенциальных потребителей ожидаемо изменилась: люди стали экономить и выбирают заведения с более демократичными ценами, объясняет руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев.

У опрошенных РБК владельцев заведений картина разная. «Частичная мобилизация затронула большое количество активных людей. В ресторанах стало меньше мужчин. Часть из них была мобилизована, другая покинула страну. Это касается не только мужчин, но и их семей», — рассказывает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Вадим Прасов.

Падение выручки ресторанов сейчас не связано с экономическими потрясениями или с частичной мобилизацией, потому что в масштабах Москвы уехало небольшое количество людей, возражает основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» и председатель координационного совета ФРиО Сергей Миронов. По его мнению, больше сказывается «депрессивное настроение потребителей».

Люди стали реже ходить в более дорогие рестораны, потому что для многих поход туда — это событие, «а люди сейчас перестали отмечать какие-то события», объясняет Миронов. Посетители, по его словам, предпочитают сейчас заведения с более демократичными ценами: «В наши рестораны гости по-прежнему приходят на бизнес-ланчи, но просела вечерняя выручка», — добавляет ресторатор. В заведениях «Мясо & Рыба» средний чек не изменился — люди хоть и ходят меньше, но не экономят, резюмирует Миронов.

После объявления частичной мобилизации пострадал более дорогой сегмент ресторанов, так как уехали платежеспособные посетители, отмечает Алексей Васильчук, совладелец холдинга Restart Vasilchuk Brothers («Чайхона № 1» и фудмолл «Депо»). Он добавляет, что те люди, которые ходили в более бюджетные заведения, напротив, уезжают меньше. В дорогих ресторанах холдинга выручка во второй половине сентября снизилась на 30% по сравнению с началом месяца, в сasual- и фастфуд-заведениях выручка упала на 15%. Средний чек несильно изменился, но людей в ресторанах стало намного меньше, добавил ресторатор.

Другую картину описывает Дмитрий Левицкий, основатель Hurma Group of Companies (среди ее проектов — барное объединение «Профсоюз», японский бар «Тебурасика» и японская забегаловка «Русалочка»): по его словам, посещаемость более дорогих заведений не сократилась в отличие от дешевого общепита, куда ходили молодые люди призывного возраста 20–35 лет, которые уезжают. Но выручка у ресторанов Hurma Group of Companies в первую неделю сократилась по сравнению с предыдущей на 20%. Падение выручки связано с тем, что люди отменяют празднования дней рождения, встречи с друзьями и другие события, считает Левицкий. Соотношение мужчин и женщин в структуре посетителей дорогих ресторанах не изменилось, уверяет собеседник РБК.

Представители сетей KFC и «Вкусно — и точка» от комментариев отказались.