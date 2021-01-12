Владельцы ставшей причиной протестов компании обжаловали национализацию

Бывшие собственники Башкирской cодовой компании, из-за действий которой летом начался конфликт вокруг горы Куштау, пытаются обжаловать изъятие акций компании. В декабре суд по иску Генпрокуратуры вернул их государству

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

АО «Башкирская химия» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу государства, следует из данных картотеки суда.

В пресс-службе «Башхима» подтвердили «РБК Башкортостан», что с решением арбитража, утвердившего решение об изъятии акций, они не согласны, в связи с чем подали апелляцию.

Иск Генпрокуратуры к «Башкирской химии», АО «Региональный фонд», банку «Уралсиб» об изъятии акций направили в суд в августе 2020 года. По ходатайству надзорного органа суд арестовал ценные бумаги компании в качестве обеспечительной меры. 4 декабря иск удовлетворили в полном объеме.

Конфликт вокруг БСК возник после протестов на горе Куштау, где компания хотела начать разработку сырья. Эта гора считается местным памятником природы и на ее защиту вышли местные жители. В августе на Куштау произошли столкновения между жителями и экоактивистами с одной стороны и сотрудниками службы безопасности БСК и ОМОНом с другой. На фоне общественного резонанса, региональные власти приняли решение свернуть работы на Куштау, горе повысили охранный статус.