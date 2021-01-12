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Бизнес ,  
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Владельцы ставшей причиной протестов компании обжаловали национализацию

Бывшие собственники Башкирской cодовой компании, из-за действий которой летом начался конфликт вокруг горы Куштау, пытаются обжаловать изъятие акций компании. В декабре суд по иску Генпрокуратуры вернул их государству
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

АО «Башкирская химия» подало апелляцию на решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу государства, следует из данных картотеки суда.

В пресс-службе «Башхима» подтвердили «РБК Башкортостан», что с решением арбитража, утвердившего решение об изъятии акций, они не согласны, в связи с чем подали апелляцию.

Иск Генпрокуратуры к «Башкирской химии», АО «Региональный фонд», банку «Уралсиб» об изъятии акций направили в суд в августе 2020 года. По ходатайству надзорного органа суд арестовал ценные бумаги компании в качестве обеспечительной меры. 4 декабря иск удовлетворили в полном объеме.

Конфликт вокруг БСК возник после протестов на горе Куштау, где компания хотела начать разработку сырья. Эта гора считается местным памятником природы и на ее защиту вышли местные жители. В августе на Куштау произошли столкновения между жителями и экоактивистами с одной стороны и сотрудниками службы безопасности БСК и ОМОНом с другой. На фоне общественного резонанса, региональные власти приняли решение свернуть работы на Куштау, горе повысили охранный статус.

Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Бизнес
Завод &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;

Вскоре в конфликт вмешался президент Владимир Путин, обративший внимание на механизм приватизации БСК: в 2013 году Башкирия, владевшая контрольным пакетом «Соды», в результате нескольких реорганизаций компании потеряла в ней контрольный пакет. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», — заявил глава государства.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году после объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Основным акционером было АО «Башкирская химия» бизнесмена Дмитрия Пяткина и бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа Сергея Черникова (более 51%). Пяткин вскоре после начала разбирательства заявил, что возвращение активов БСК государству может плохо повлиять на их долгосрочное развитие и указал на то, что сделка 2013 года согласовывалась с правительством Башкирии и ФАС.

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