Власти разрешили «Газпрому» продавать СПГ в России по свободной цене

Правительство России отменило государственное регулирование цен на сжиженный природный газ (СПГ) для ПАО «Газпром» при поставках потребителям, не относящимся к населению, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что действующее законодательство не учитывает затраты «Газпрома» на применение технологии сжижения газа. «Применение рыночной цены позволит обеспечить растущий платежеспособный спрос на такой товар», — говорится в сообщении.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что отмена госрегулирования цен на СПГ будет способствовать росту конкуренции, пишет ТАСС. При этом, «Газпром» сможет сам устанавливать цены на СПГ только при поставках промышленным и коммерческим потребителям, отметил Козак.

В конце ноября замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что к 2035 году Россия может начать производить до 100 млн т СПГ в год.