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Итальянская Anas не успеет войти в проект строительства ЦКАД в 2018 году
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Итальянская Anas не успеет войти в проект строительства ЦКАД в 2018 году
Бизнес, 12:44
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Итальянская Anas не успеет войти в проект строительства ЦКАД в 2018 году
Итальянская Anas не успеет до конца года войти в проект строительства четвертого участка ЦКАД. Компания может отказаться от него из-за валютных рисков. Это уже не первая попытка привлечь в проект иностранного инвестора
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Итальянская компания Anas не успевает до конца 2018 года войти в проект строительства четвертого участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) и может отказаться от участия в этом проекте. Об этом РБК рассказали источник​, близкий к одному из участников проекта, и собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Четвертый участок ЦКАД должен пройти по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон». Заказчиком проекта выступает госкомпания «Автодор», концессионером — компания «Юго-Восточная магистраль» (консорциум ДСК «Автобан» и РФПИ). Стоимость проекта составляет 85,4 млрд руб., из которых 49,7 млрд руб. вносит государство, 35,7 млрд руб. — инвесторы.

«Состав акционеров «Юго-Восточной магистрали», специальной проектной компании, которая является концессионером строительства ЦКАД-4, сегодня: ДСК «Автобан» и РФПИ. Также идет процедура оформления продажи доли (в проекте) акционеров третьему — итальянской Anas», — заявил в ноябре глава «Автодора» Сергей Кельбах, добавив, что завершить процедуру возможно до нового года.

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Он тогда рассказывал, что «Автодор» уже одобрил вхождение в проект нового акционера, который должен был получить 33,3%, и это снижает риски необеспечения строительства внебюджетным финансированием.

Anas интересовалась ЦКАД, но до сделки дело не дошло, и сейчас компании нет в проекте, сказал РБК источник, близкий к одному из его участников. Действительно велись «серьезные переговоры», но «финального решения» о вхождении итальянской компании в проект не принималось, добавил другой собеседник, знакомый с ходом переговоров.

Причина может быть в том, что итальянский инвестор решил, что не сможет покрыть валютные риски в проекте, говорит один из собеседников РБК: инвестиции запланированы в евро, а доходы — в рублях. Задержка связана с происходящей реструктуризацией самой Anas — компания находится в процессе слияния с Ferrovie dello Stato, уточняет другой источник, знакомый с ходом переговоров. Итальянцы сохраняют интерес к проекту, стороны продолжают работать над закрытием сделки, утверждает он.

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Представитель «Автодора» переадресовал вопросы РБК к концессионеру — ДСК «Автобан». Его представитель пока не ответил на запрос. Представитель РФПИ сообщил РБК, что процесс вхождения Anas в проект четвертого участка ЦКАД продолжается, стороны прорабатывают детали проекта, проводится due diligence. РБК направил запрос в пресс-службу Anas.

Решение о вхождении итальянской компании в число инвесторов четвертого участка ЦКАД было принято относительно недавно, поэтому у сторон не было достаточно времени проработать существенные условия, предполагает управляющий партнер «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова. «В связи с новыми финансовыми условиями в 2019 году (нестабильность курса рубля относительно евро) стороны, вероятно, перенесут подписание сделки на весну 2019 года», — предполагает она.

Несмотря на то что вопрос с иностранным акционером проекта еще не решился, деньги в проект уже пошли. В апреле Сбербанк и «Юго-Восточная магистраль» заключили кредитное соглашение о предоставлении финансирования в объеме 31,6 млрд руб. сроком на 16 лет, позднее кредит был синдицирован, передала РБК вице-президент Сбербанка Ольга Харламова. «Сбербанк играет ключевую роль в поддержке реализации федерального проекта строительства и эксплуатации на платной основе ЦКАД. В соответствии с графиком реализации проекта на данном этапе финансирование работ осуществляется за счет аванса, полученного от  концедента — госкомпании «Автодор». Начало выборки кредитных средств ожидается в 2019 году», — отмечала она. Идет «освоение аванса», полученного от концедента, — около 6 млрд руб., передал РБК через пресс-службу зампредседателя правления ЕАБР (вошел в синдикат банков) Андрей Крайний. Крайний сказал, что ему неизвестно о том, что Anas может не войти в проект.

Не первая попытка

В феврале 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что соинвесторами четвертого участка помимо РФПИ станут ДСК «Автобан» и турецкая компания Makyol. Но в мае стало известно, что Makyol вышла из проекта. Среди причин тогда назывались риск новых антироссийских санкций и короткие сроки для определения условий соглашения по строительству этого участка. В июле источники РБК сообщали, что РФПИ ведет переговоры не только с Anas, но и с турецко-итальянской ICA Construction об участии в этом проекте. По их данным, стороны подписали предварительное соглашение. С тех пор про интерес ICA Construction не сообщалось. Ее представитель пока не ответил на запрос РБК.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: ЦКАД , РФПИ , Anas , «Автодор»
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