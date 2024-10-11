Финский кредитор заявил о неожиданно быстром погашении долгов фирм России
Российские юрлица быстро погашают долги перед финской государственной кредитной организацией Finnvera, рассказал руководитель направления по работе с крупными клиентами компании Юсси Хаарасилта, передает Yle.
На конец 2021-го обязательства российских организаций перед Finnvera составляли почти €1 млрд. В связи с введением санкций существовал риск получения убытков финской компанией из-за невозвратов кредитов как минимум на €250 млн.
«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — сказал Хаарасилта, хотя, по его словам, «в подобных ситуациях процесс взыскания долгов обычно затягивается».
Finnvera в основном кредитовала крупные российские компании в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях. Как пояснил представитель организации, фирмы из России «сохранили платежеспособность даже в нынешних условиях» и потому способны отвечать по своим обязательствам.
Финляндия в прошлом году ограничила российскому посольству в стране возможность использования средствами в банках: дипмиссии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны — Nordea. В ответ российская сторона заморозила счета финского посольства и консульства в России.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов