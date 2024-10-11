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Война санкций ,  
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Финский кредитор заявил о неожиданно быстром погашении долгов фирм России

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Война санкций
Финский кредитор Finnvera ожидал убытки на несколько сотен миллионов евро из-за выданных российским компаниям кредитов, которые из-за санкций могли быть не погашены. Однако фирмы выполняют обязательства, долг — менее €100 млн
Фото: ZoomViewer / Wikipedia
Фото: ZoomViewer / Wikipedia

Российские юрлица быстро погашают долги перед финской государственной кредитной организацией Finnvera, рассказал руководитель направления по работе с крупными клиентами компании Юсси Хаарасилта, передает Yle.

На конец 2021-го обязательства российских организаций перед Finnvera составляли почти €1 млрд. В связи с введением санкций существовал риск получения убытков финской компанией из-за невозвратов кредитов как минимум на €250 млн.

«К концу 2022 года сумма снизилась до €420 млн, а к концу прошлого года осталось менее €100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно, чему способствовало и наше эффективное управление рисками», — сказал Хаарасилта, хотя, по его словам, «в подобных ситуациях процесс взыскания долгов обычно затягивается».

Finnvera в основном кредитовала крупные российские компании в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях. Как пояснил представитель организации, фирмы из России «сохранили платежеспособность даже в нынешних условиях» и потому способны отвечать по своим обязательствам.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Финляндия в прошлом году ограничила российскому посольству в стране возможность использования средствами в банках: дипмиссии разрешили пользоваться только одним счетом в одном банке страны — Nordea. В ответ российская сторона заморозила счета финского посольства и консульства в России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
кредиторы Финляндия погашение долга санкции
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