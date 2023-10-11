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Минцифры предложило ремонт отделений «Почты России» за счет маркетплейсов

Шадаев предложил отремонтировать отделения «Почты России» за счет маркетплейсов
Инициатива может затронуть примерно 28 тыс. почтовых отделений в малых населенных пунктах, сообщил Максут Шадаев
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил использовать инфраструктурный платеж маркетплейсов для покрытия части убытков отделений «Почты России» в населенных пунктах с менее 5 тыс. жителей и их ремонта.

По словам Шадаева, сейчас ведомство работает над формулой, по которой будут высчитывать инфраструктурный платеж; законопроект о его введении может затронуть примерно 28 тыс. почтовых отделений.

Формула предполагает анализ расходов на содержание отделений, их выручки и убытка. «Вот мы считаем, что честно в формулу закладывать, что половина этого убытка у нас «закрывается» в рамках инфраструктурного платежа от маркетплейсов. Вторая половина этого убытка, собственно, обеспечивается за счет прибыльных услуг самой «Почты России» и так далее. Но нам кажется, что, исходя из этих расчетов, это абсолютно математически прозрачная модель», — сказал глава Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).

По словам министра, за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах средств (10 млрд руб.) к концу нынешнего года будет отремонтировано около 2,5 тыс. отделений, в 2024-м их число вырастет до 3,3 тыс. Однако для еще более 18 тыс. отделений сложно найти деньги в бюджете, отметил он.

С предложением покрыть расходы на ремонт за счет инфраструктурного платежа не согласился глава комитета Госдумы по информполитике, Александр Хинштейн, отметив, что инфраструктурный платеж предполагалось изыскивать дополнительно для того, чтобы закрыть финансовую дыру в компании.

Всего у «Почты России» сейчас более 38 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил глава компании Михаил Волков.

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В начале октября в Минцифры сообщили, что совет директоров «Почты России» поручил провести аудит расходов компании, от результатов которого будут зависеть меры поддержки. Компания рассчитывает на докапитализацию примерно на 117 млрд руб., рефинансирование долга (на конец 2022-го он составил 153,5 млрд руб.) за счет средств из ФНБ под 3,5%, послабления в регулировании и введение инфраструктурного платежа с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.

Против взимания платежа с маркетплейсов выступила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). В конце сентября в качестве альтернативы она предложила «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб.

За 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. За шесть месяцев этого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,3 млрд руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Почта России» маркетплейс Максут Шадаев Минцифры
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