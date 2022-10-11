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Бывший бизнес-центр Гуцериева на Тверской продадут за ₽2,4 млрд

Бывший бизнес-центр Михаила Гуцериева на Тверской продадут на торгах
Банк непрофильных активов «Траст» выставил на продажу бизнес-центр «Парус» на Тверской, который ранее принадлежал Михаилу Гуцериеву, за 2,4 млрд руб. Во время аукциона его цена может вырасти вдвое, считают эксперты
Фото: сервис Google Street View
Фото: сервис Google Street View

Бизнес-центр «Парус» на 1-й Тверской-Ямской, 23, стр. 1 продадут на торгах за 2,4 млрд руб., следует из сообщения в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Здание общей площадью почти 17,8 тыс. кв. м находится в собственности ООО «Мытищинский пластик», которое проходит через процедуру банкротства. Планируется, что торги по продаже бизнес-центра пройдут 15 ноября на площадке Российского аукционного дома.

100% долей учредителя «Мытищинского пластика», компании «Мосстройпластмасс», которая также проходит банкротство, находятся в залоге у банка непрофильных активов «Траст». Банк как залогодатель получит все деньги от продажи актива за вычетом расходов на процедуру банкротства, отметили в пресс-службе «Траста». В рамках этих банкротств уже были проданы активы в недвижимости, например, санаторий «Незабудка» в Подмосковье и санаторий «Бриз» в Крыму.

Этот бизнес-центр раньше принадлежал миллиардеру Михаилу Гуцериев и его семье, сообщали «Ведомости» со ссылкой на данные Росреестра, СПАРК и самих компаний. В целом, по подсчетам газеты, семья Гуцериевых на Тверской владела зданиями площадью 178 тыс. кв. м. Некоторые объекты остаются в их собственности, например, отели ранее работавшие под брендами Marriott. Часть зданий бизнесмен продал — так, бывшую гостиницу «Центральная» купил владелец ММК Виктор Рашников.

В январе 2017 году бизнес-центр был заложен в «Рост банке», который к этому времени перешел под контроль Бинбанка в рамках санации. В сентябре 2017 года Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов попросили ЦБ уже о санации Бинбанка. В итоге, часть проблемных активов Бинбанка, включая залоговые требования по зданию, перешла «Трасту».

С учетом расположения и качества объекта, начальная цена бизнес-центра может заинтересовать потенциальных покупателей, говорит руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. По его оценке, в процессе аукциона цена может вырасти до 4,4 млрд руб. Рассматривать проект будут скорее всего профильные инвесторы, которые уже работают в этом бизнесе, полагает Казарян.

По данным консалтинговой компании Core.XP, по итогам сентября в Москве пустовало около 8,5% офисных площадей, это на 0,4 п.п. выше, чем во втором квартале этого года. К концу года по прогнозам компании доля свободных площадей может вырасти до 9,5%, а с учетом скрытой вакансии (то есть, офисов, которые заняты арендаторами, готовыми оптимизировать площади) — до 12%. Доля свободных площадей растет из-за оптимизации затрат арендаторами и закрытия офисов международных компаний, которые объявили об уходе из России после начала боевых действий на Украине 24 февраля. Весной аналитики прогнозировали, что доля свободных офисов в Москве может вырасти до 10-19,5% в наиболее дорогом сегменте бизнес-центров.

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Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова
Коммерческая недвижимость «Траст» бизнес-центр Михаил Гуцериев
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