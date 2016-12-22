ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,90 EUR Нал. 77,38 76,31 USD Бирж. 66,37 -0,54 EUR Бирж. 76,67 -0,39 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6313,40 -282,44 IMOEX 2377,35 -1,67% RTSI 1128,75 -1,28% Brent 81,50 -2,31% DJIA 25596,47 -0,06% Nasdaq 7441,45 +0,20%
Нефтяники попросили Козака не повышать налоги ради субсидий на бензин
Лента новостей
Биржа Bitfinex приостановила фиатные депозиты: почему подешевел биткоин 16:50, Крипто Рогозин пообещал проверки на предприятиях «Роскосмоса» после аварии 16:47, Политика Российский рынок акций показал самое серьезное падение за полгода 16:47, Финансы Зима близко: Bloomberg нашел 5 причин нового финансового кризиса 16:40, Quote Космонавт прокомментировал аварию «Союза» словами «быстро мы прилетели» 16:39, Общество Рогозин сообщил Медведеву о расследования аварии «Союза» 16:34, Общество «Согласие» назвало рекордной потенциальную выплату по страховке за «Союз» 16:29, Общество Зюганов пожалуется Путину на «деструктивные силы» в Хакасии 16:25, Политика Уходящий курский губернатор позаботился о «золотом парашюте» до отставки 16:23, Политика Металлурги ответили Минпромторгу на обвинения в отсутствии технологий 16:18, Бизнес В Россию из Германии экстрадировали обвиняемого в мошенничестве 16:07, Общество Чем определяется ценность мяса и его стоимость 16:07, РБК и Мираторг Конкурент коммуниста на выборах в Хакасии подал на него в суд 16:07, Политика ФСБ задержала главаря российского крыла «Хизб ут-Тахрира» 15:59, Общество Порошенко заявил о планах построить 15 военных складов 15:57, Политика Нефтяники попросили Козака не повышать налоги ради субсидий на бензин 15:38, Бизнес Клуб Александра Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера 15:34, Спорт Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 15:33, РБК и Сбербанк Губернатор Курской области подал в отставку после 18 лет работы на посту 15:32, Политика Опубликованы фото и видео с членами экипажа после аварии «Союза» 15:28, Общество Васильева заявила о создании национального рейтинга школ в 2019 году 15:23, Общество Спасатели и врачи оценили состояние экипажа потерпевшего аварию «Союза» 15:19, Общество Цивилев предложил узаконить Кузбасс вторым названием Кемеровской области 15:19, Политика Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» 15:14, Фотогалерея  Криптовалюта Ethereum подешевела на 12% за сутки 15:09, Крипто Госдума приняла закон о налоговых льготах для предпенсионеров 15:07, Общество Клуб Абрамовича предложил отправлять фанатов-расистов в Освенцим 15:04, Общество Синоптики пообещали москвичам еще неделю бабьего лета 14:43, Общество
Нефтяники попросили Козака не повышать налоги ради субсидий на бензин
Бизнес, 15:38
0
Нефтяники попросили Козака не повышать налоги ради субсидий на бензин
Независимые нефтяные компании попросили вице-премьера Дмитрия Козака не увеличивать НДПИ для отрасли ради субсидирования цен на бензин. Иначе они пострадают больше всех: заводов у них нет, так что субсидии на бензин им не положены
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Независимые нефтяные компании (в отличие от вертикально интегрированных у них нет своих заводов и заправок, а есть только добыча) попросили курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака отменить решение о росте налогов для отрасли, за счет которых правительство планирует частично субсидировать низкие цены на бензин и дизель. Об этом Козаку написали гендиректор Иркутской нефтяной компании (ИНК, крупнейшая из независимых) Марина Седых и глава ассоциации независимых нефтедобытчиков «Ассонефть» Елена Корзун.

У РБК есть копии обоих писем (ИНК — от 9 октября, «Ассонефти» — от 11 октября), их подлинность подтвердили Корзун и представитель ИНК. Представитель Козака пока не ответил на запрос РБК.

Увеличение НДПИ в корне противоречит целям стимулирования разведки и разработки месторождений в новых регионах, говорится в письме Седых. В России есть компании, которые работают исключительно в сфере добычи, поэтому компенсировать выпадающие доходы бюджета от нефтепереработки за счет добычи несправедливо, указывает она. Для ИНК (добыча в 2017 году — 8,7 млн т нефти) НДПИ вырастет на 2,3 млрд руб., говорится в письме. А для всех независимых добывающих компаний расходы по этому налогу увеличатся на 5,7 млрд руб. в год, сказал РБК Корзун. Это соответствует затратам на геологоразведку всего независимого сектора, добавила она.

Из-за роста налогов пострадают независимые компании с общей добычей в 2017 году 23 млн т (4% от российской добычи), указывает Корзун в своем письме. Рост налогов подрывает их конкурентные позиции по сравнению с вертикально интегрированными компаниями (самые крупные из них — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», которые владеют добывающим бизнесом, переработкой и сетями АЗС) и ставит в заведомо неравные экономические условия, указывает она.

Правительство одобрило рост НДПИ для всей отрасли 18 сентября. В 2019 году он может составить около 110 млрд руб., оценивал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Рост налогов необходим, чтобы частично субсидировать цены на бензин и дизель. Цены на нефтепродукты в России привязаны к экспортным, но не могут расти так же быстро в случае резкого роста цен на нефть или ослабления рубля: по просьбе правительства с мая нефтяники сдерживают цены на внутреннем рынке, по сути отказываясь от дополнительной выручки, которую могли бы заработать, экспортируя топливо. Чтобы вернуть компаниям часть недополученных доходов, правительство придумало демпфирующую надбавку: она компенсируют две трети разницы между выручкой на экспортном и внутреннем рынках. В следующем году такая субсидия может составить 630 млрд руб. Минфину в последний момент удалось добиться принятия решения, в соответствии с которым правительство будет частично компенсировать эту субсидию за счет роста НДПИ (налог растет только в случае «включения» демпфирующей надбавки — из-за превышения цены экспортного нетбэка над индикативной внутренней ценой, но не более чем на 10%).

По словам Корзун, представители независимых добывающих компаний не принимали участия в обсуждении налоговых изменений. «Иногда складывается ощущение, что на рынке работают только крупные вертикально интегрированные компании, но как дело доходит до налогов, то платить приходится всем», — недоумевает она. По словам Корзун, не очень ясно, почему компании, у которых нет собственной переработки, должны участвовать в ее субсидировании. «Завершение налогового маневра (рост НДПИ при снижении экспортных пошлин на нефть) и так ударит по компаниям, которые поставляют нефть только на внутренний рынок: сейчас в России работает около 50 таких предприятий с совокупной добычей около 800 тыс. т в год. Рост НДПИ еще ухудшит их положение», — заключила она.

В правительстве развернулась горячая дискуссия, нужно ли увеличивать НДПИ ради субсидий, рассказывали РБК два федеральных чиновника. Но подписание протокола по итогам совещания у премьера Дмитрия Медведева 18 сентября не означает окончания борьбы: она может продолжаться, но уже не на уровне правительства, рассказывал источник, близкий к кабинету министров. Намечены ли какие-то совещания или встречи с нефтяниками у президента, он не сказал.

Президент Владимир Путин 9 октября на встрече с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» заявил, что государство продолжит поддерживать нефтяную отрасль, «которая несет золотые яйца», но «все-таки они (нефтяники. — РБК) не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо», — подчеркнул тогда он.​

Автор: Алина Фадеева.
При участии: Людмила Подобедова.
Теги: НДПИ , налоговый маневр в нефтяной отрасли , Дмитрий Козак , иркутская нефтяная компания ...
Главное
Рогозин пообещал проверки на предприятиях «Роскосмоса» после аварии Политика
Материалы по теме
Путин указал на недопустимость злоупотребления нефтяниками их положением Бизнес
Бензин за счет нефтяников: как правительство будет удерживать цены на АЗС Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter