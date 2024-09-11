«Норебо» попросил «Островного-краба» доплатить за строительство судов

Верфь «Отрадное» холдинга «Норебо» настаивает на увеличении цены контрактов на строительство двух краболовов для «Островного-краба» на 1 млрд руб. Заказ на 4 млрд руб. достался «Норебо» «в наследство» от прежнего владельца верфи

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Судостроительный завод «Отрадное» (принадлежит рыбопромышленному холдингу «Норебо») предложил заказчику — сахалинской компании «Островной-краб» — поднять цену контрактов на строительство двух краболовных судов на 0,8–1 млрд руб. (по 400–500 млн руб. на судно), рассказали РБК два источника в судостроительной отрасли и один в крупной рыболовной компании. Все оборудование, включая двигатели, закуплено, но верфи не хватает оборотных средств на завершение работ, говорит один из источников. Другой отмечает, что контрактная цена каждого судна — €20 млн (около 2 млрд руб.).

История контракта

Два краболова были заказаны еще в 2020 году в рамках первого этапа государственной программы инвестиционных квот — когда добытчик крабов в обмен на право вылова брал на себя обязательства по строительству специальных судов в России. Тогда верфь «Отрадное» еще не была отдельным юридическим лицом, а принадлежала частному заводу «Пелла» (контролируется Гербертом Цатуровым), который специализировался на гособоронзаказе — морских буксирах и малых ракетных кораблях 22800 «Каракурт».

До заказа «Островного-краба» завод за два года построил по тому же проекту (03070) головное судно «Русь» для другого заказчика — приморского «Антея», которое передал ему в мае 2020 года. В том же году верфь заложила два краболова «Механик Степанов» и «Механик Цуранов» для сахалинской компании. Их строительство также должно было занять около двух лет, говорит источник, знакомый с проектом.

Но в 2020–2021 годах у «Пеллы» возникли финансовые проблемы при выполнении контрактов по линии Минобороны. Компании пришлось выделить производственную площадку в отдельное юридическое лицо (ООО «Пелла-СК») и вместе с недостроенными рыболовными заказами продать ее холдингу «Норебо» — одной из крупнейших в России рыбопромышленных групп. У «Норебо» ранее не было судостроительных активов, холдинг во время первого этапа инвестквот разместил заказы на строительство своей серии судов на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, передана в доверительное управление ВТБ). Руководство холдинга приняло решение купить площадку «Пеллы», чтобы в дальнейшем перенести туда строительство своих судов: предполагалось, что на своей верфи легче будет контролировать ход работ и стоимость заказов.

«Островной-краб» создан в 2019 году управляющей компанией «Дальневосточный рыбак», зарегистрирован на Сахалине, на него перенесен весь бизнес по добыче краба, говорится на сайте компании. Добыча краба выделена в отдельное юридическое лицо после запуска программы инвестиционных квот. Капитал «Дальневосточного рыбака» распределен между Алексеем Байгужиным (34%), Анатолием Галкиным (33%) и Олегом Симчуком (33%). «Островной-краб» ведет промысел в Охотском море четырьмя судами, следует из информации на его сайте. В 2022 году компания получила 725,7 млн руб. прибыли при выручке 2,05 млрд руб. В 2023 году она ушла в убыток на 1,3 млрд руб. при выручке 4,8 млрд руб. Осенью 2023 года «Островной-краб» выиграл два лота в рамках второго этапа инвестиционных квот, за которые заплатил 17,5 млрд руб.

Два источника рассказали, что передача верфи новому собственнику проходила при участии Сбербанка, который финансировал операционную работу «Пеллы» и ее инвестпроект по созданию дополнительных мощностей. Летом 2019 года «Пелла» и Сбербанк подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, которое предполагало предоставление заводу финансирование, в том числе в сфере сотрудничества с добытчиками краба. Сбербанк также связан с заказчиком двух краболовов: в 2019 году его структура «Сбербанк Инвестиции» приобрела в «Островном-крабе» долю 5%.

Один из источников утверждает, что перед сменой собственника площадки Сбербанк в безакцептном порядке списал с ее счетов средства в счет погашения долга по одному из кредитов. Часть этих средств была авансом «Островного-краба» на строительство краболовов, говорит он. После покупки завода холдингом «Норебо» Сбербанк предоставил заводу новый кредит, говорят два источника РБК.

«Норебо» и Сбербанк отказались от комментариев. Минсельхоз переадресовал вопросы в Росрыболовство, где на запрос не ответили. «Островной-краб» и Минпромторг также не ответили на запросы РБК.

Варианты решения проблемы

Верфь «Отрадное» — не единственная, кто допустил перенос сдачи судов в рамках программы инвестиционных квот на вылов биоресурсов. Массовое строительство рыболовных судов на российских верфях привело к срывам сроков сдачи этих заказов и отклонениям от контрактной цены. Изначально срок строительства судна по этой программе ограничивался пятью годами, но работы могли быть продлены на год в случае наступления «чрезвычайных обстоятельств». В 2023 году после введения санкций правительство продлило максимальные сроки строительства рыбопромысловых судов на два года — до семи лет и одного дополнительного года.

Среди причин невыполнения первоначальных условий контрактов участники рынка называют отсутствие опыта строительства таких судов (ранее рыбаки покупали подержанные суда за рубежом или в единичных случаях заказывали их на заводах Турции) и санкции, запретившие поставки судового оборудования, из-за чего часть судов пришлось полностью перепроектировать под новое оборудование — как правило, китайского производства.

Программа инвестиционных квот запущена правительством России в 2017 году. Она разработана Минсельхозом и Росрыболовством при участии Минпромторга и преследовала две основные цели: пополнить бюджет и стимулировать рыболовные компании строить новые рыболовные суда на российских верфях. Для пополнения бюджета часть долей квот (права рыбопромышленников на добычу биоресурсов) изымалась у рыболовных компаний (ранее права продлевались по историческому принципу с начала 2000-х годов) и выставлялась на торги. Победители торгов платят в федеральный бюджет цену выигранного лота, заключают с Росрыболовством инвестиционное соглашение, по которому обязуются в течение нескольких лет построить в России краболовные, рыболовные суда, прибрежные рыбоперерабатывающие фабрики или логистические мощности. По итогам первого этапа инвестквот Росрыболовство ожидает общий объем инвестиций в суда и предприятия в размере 300 млрд руб., говорил Илья Шестаков на встрече с Владимиром Путиным весной 2024 года. Доходы бюджета от аукционов 2023 года ведомство оценивало в 300 млрд руб.

По мнению юристов, вопрос ответственности за финансирование постройки судов зависит от содержания контрактов. «Если заказчик заключал договор на строительство судов непосредственно с верфью, неважно, кто был и стал ее бенефициаром, поскольку обязательства перед заказчиком несет именно она», — отмечает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Ответственность для бенефициаров верфи может наступить в ситуации, если, например, будет подтверждено, что невозможность выполнения работ или возмещения их стоимости заказчику стало следствием действий или бездействия бенефициаров завода, рассуждает юрист.

Приобретший верфь холдинг «Норебо» (если он считает, что финансовые трудности контракта связаны с действиями прежнего собственника) может дофинансировать работы за свой счет и параллельно попытаться взыскать эти средства с «Пеллы», допускает Барабаш. Возможен также вариант с оспариванием списания денежных средств заказчика со счетов «Пеллы» банком, указывает она. «Впрочем, сама ситуация, в которой «Норебо», приобретая актив, не знал о таком существенном обременении, как контракт на два недостроенных судна, средства на завершение которых были списаны, представляется маловероятной. Если сделка состоялась, скорее всего, хотя бы предварительные договоренности относительно судьбы долга перед заказчиком должны были иметь место», — подчеркивает Барабаш.

Если же первоначально контракт был подписан между «Островным-крабом» и «Пеллой», изыскивать средства придется уже ей. В такой ситуации верфь несет ответственность только за те средства, которые ей были фактически перечислены, и за те работы, которые ею же были выполнены в качестве субподрядчика, заключает юрист.