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Бизнес ,  
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Bloomberg рассказал о связи крабового кризиса с антироссийскими санкциями

Компания Whittier Seafood не может импортировать краба из России ввиду санкций, кроме того, ее российская дочка «Тефида» была лишена квот на добычу. Глава Whittier Козлов был осужден в России из-за превышения лимита добычи краба
Фото: Whittier Seafood / Youtube
Фото: Whittier Seafood / Youtube

Американская компания Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле и имеющая филиалы на Аляске и в Вашингтоне, близка к банкротству, причинами которого в том числе стали антироссийские санкции и действия в отношении ее бизнеса в России, сообщает Bloomberg.

В прошлом году США запретили импорт лосося, минтая, трески и краба, а также продуктов из них, которые были полностью или частично произведены в России или выловлены в водах российской юрисдикции. Это повлияло на то, что Whittier оказалась на грани банкротства.

Дочерняя компания Whittier Seafood, Marine Fishing International (MFI), обеспечивала поставки краба, выловленного в российских водах, но с началом конфликта на Украине они были прекращены. Кроме того, покупатели стали менее охотно покупать краба у MFI из-за его происхождения, после чего цена на товар упала.

Добычей краба в России занималась «дочка» MFI — ЗАО «Тефида». В 2023 году Росрыболовство исключило эту компанию из перечня компаний, имеющих права на квоты на вылов краба, в связи с нахождением под контролем иностранного инвестора.

Основатель Whittier, как пишет Bloomberg, — Алексей Козлов. «Коммерсантъ» сообщает, что он же был основным владельцем «Тефиды» (согласно отчетности за 2022 год) и руководителем MFI. Федеральная антимонопольная служба определила «Тефиду» как находящуюся под иностранным влиянием в 2022-м.

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Козлов же, напоминает «Ъ», в 2005 году как глава российских компаний «Маримпекс» и «Чукотрыба» проходил обвиняемым по делу о нарушении законодательства России о континентальном шельфе и исключительной экономической зоне страны, злоупотреблении полномочиями и отмывании денег и был приговорен к семи годам заключения. Согласно данным следствия, добытчики, работавшие на Козлова, превышали лимит вылова краба и отгружали продукцию на суда, доставлявшие груз в американские, канадские и корейские порты.

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